Óriási többséggel megszavazta az Európai Parlament a brexitmegállapodást

A keddi vitát követően a döntést 660 szavazattal, öt ellenszavazat és 32 tartózkodás mellett hozta meg a ház, míg a döntést kísérő és a kereskedelmi és együttműködési megállapodásról alkotott parlamenti álláspontot 578 szavazattal, 51 ellenszavazat és 68 tartózkodás mellett fogadták el. A szavazás kedden történt, az eredményeket szerdán jelentették be – olvasható az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája közleményében.

A tárgyaló felek 2020. december 24-én egyeztek meg az unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásról. Az elkerülhetetlen fennakadásokon túlmenő zűrzavar elkerülése érdekében a parlament elfogadta, hogy a megállapodást 2021. január elsejétől április 30-ig ideiglenesen alkalmazzák, azonban a végleges alkalmazáshoz a most megadott parlamenti hozzájárulásra volt szükség.

A brit kilépés „történelmi hiba”, de az EP üdvözli a megállapodást

A parlament az állásfoglalásban határozottan üdvözli a kereskedelmi és együttműködési megállapodást, amely a „történelmi hibának” tekintett brit kilépés negatív következményeit csillapítja. A képviselők emlékeztetnek rá, hogy egy unión kívüli ország nem élvezheti az uniós tagság előnyeit.

A képviselők üdvözlik a kvóták és vámok nélküli szabadkereskedelmi megállapodást, az egyenlő versenyfeltételeket garantáló szabályok pedig akár jövőbeli megállapodások számára is mintául szolgálhatnak, teszik hozzá. A parlament egyetért a megállapodás halászattal, fogyasztókkal, légi közlekedéssel, energiával és adatvédelemmel kapcsolatos pontjaival is.

A képviselők azonban

sajnálják, hogy az Egyesült Királyság a tárgyalások körét nem kívánta kiterjeszteni a kül-, a biztonság- és a fejlesztéspolitikára, és nem vesz részt az Erasmus+ diákcsere-programban.

A képviselők azt is hangsúlyozták, hogy a parlamentnek teljes körű szerepet kell játszania a megállapodás nyomon követésében és végrehajtásában, így többek közt be kell azt vonni az egyoldalú uniós lépésekről szóló döntésekbe is.

Béke az ír szigeten

Mint azt a közlemény írja, az ír sziget békéjének megőrzése kezdetektől fogva a parlament egyik fő célkitűzése volt. A képviselők ennek fényében elítélik a kilépési megállapodást sértő, egyoldalú, közelmúltbeli brit lépéseket. Felszólítják a brit kormányt, hogy „jóhiszeműen járjon el, és haladéktalanul teljeskörűen hajtsa végre az általa aláírt megállapodások feltételeit, azon hiteles és átfogó menetrend alapján, amelyet az Európai Bizottsággal közösen határoztak meg”.

A jelentéstevők szerint

„Az unió és az Egyesült Királyság megteremtette azt az alapot, amelyen egyenlő felekként működhetnek majd együtt. Azonban csak olyan megállapodásnak van jövője, ahol mindkét fél tartja magát a leírtakhoz. Sok fontos területen sikerült megegyezésre jutnunk, de még sok tennivaló maradt például a külpolitika vagy a diákcsereprogramok területén. A parlamentnek szorosan figyelemmel kell kísérnie a megállapodás végrehajtását annak érdekében, hogy az európai lakosok érdekei is érvényesüljenek” – mondta Andreas Schieder (S&D, Ausztria), a parlamenti Külügyi Bizottság által delegált jelentéstevő.

„A megállapodás ratifikációja nem jelenti azt, hogy vak bizalommal állnánk ahhoz, hogy a brit kormány majd jó szándékkal végrehajtja a közös megállapodás minden elemét. Ehelyett a döntésünk valójában biztosíték arra, hogy ne fordulhasson ismét elő az, hogy az egyik fél önhatalmúlag megsérti a közös szabályokat. A Parlament éberen figyelemmel követi majd az eseményeket. Most pedig hívjuk össze a brit és az uniós parlamenti partnerségi közgyűlést, és folytassuk a kapcsolatok építését a Csatorna két partja között” – fogalmazott Christophe Hansen (EPP, Luxemburg), a parlamenti Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentéstevője.

A parlament hozzájárulása után a megállapodás végleges életbe lépéséhez május elsejéig még egy tanácsi döntésre van szükség.

Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Olivier Hoslet