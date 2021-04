A városrész feletti lejtőket reggel borították el a lángok, amelyek még este is tomboltak - közölték a mentőszolgálatok.

A tűz elpusztította egy étterem egy részét, és a közeli egyetem felé terjedt – írta a Twitter közösségi oldalon Fokváros helyi kormányzata. A tájékoztatás szerint az egyetemen tartózkodókat kimenekítették.

A hatóságok felszólították a környékbeli lakosokat, hogy azonnal hagyják el a környéket.

South Africa's Table Mountain fire has spread to the nearby University of Cape Town campus, destroying buildings forcing the evacuation of hundreds of students https://t.co/5hcPmecymX pic.twitter.com/VjQz7p4kXw — Natasha Fatah (@NatashaFatah) April 19, 2021

A katasztrófavédelmi szolgálat tűzoltó helikopterekkel segítette az oltást. Egy tűzoltó megsérült, de a mentőszolgálatok szerint senki sem halt meg. A szolgálatok szerint a lángokat egy hajléktalan által meggyújtott tábortűz okozta.

More than 200 firefighters and emergency personnel were deployed to battle a raging wildfire on the slopes of Cape Town’s Table Mountain on Sunday.



Cape Town University students were forced to evacuate the campus. No fatalities have been reported so far pic.twitter.com/YWMQio1DWx — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 18, 2021