Leváltották a román egészségügyi minisztert, mert a kormányfő háta mögött szigorított

A román miniszterelnök kérésére felmentette Vlad Voiculescu egészségügyi minisztert Klaus Iohannis államfő, miután a tárca előző napon tudta nélkül módosította a települések vesztegzár alá helyezésének feltételeit.

Román médiaértesülések szerint az USR-PLUS pártszövetség nem ért egyet jelöltje, Vlad Voiculescu miniszter leváltásával,

az intézkedés ezért súlyos válságba sodorhatja a bukaresti jobbközép kormánykoalíciót,

amelyben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is részt vesz.

Florin Citu kormányfő javaslata szerint a tisztség betöltéséig Dan Barna miniszterelnök-helyettes venné át az egészségügyi tárca irányítását.

A jobbközép koalíciós kormányt vezető liberális miniszterelnök közölte: az egészségügyi tárca rendeletét aláíró Adreea Moldovant leváltotta államtitkári tisztségéből.

A hírtelevízióik azt állítják, hogy a rendelet kiadásáról – amelynek alapján akár Bukarestet is vesztegzár alá kellene helyezni a közelgő ortodox húsvét idején – mind a járványügyi operatív törzset (CNSU) is elnöklő Florin Citu kormányfő, mind pedig a CNSU döntéseit a nyilvánosság felé kommunikáló Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár csak a hivatalos közlönyből értesült. Kelemen Hunor: maradjon a koalíció Folytatnia kell a közös munkát Romániában a Nemzeti Liberális Pártból (PNL), az USR-PLUS pártszövetségből és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségből (RMDSZ) álló kormánykoalíciónak – szögezte le szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Az RMDSZ nem kommentálja a kormányfő lépését, mivel egy miniszter visszahívása a kormányfő kizárólagos alkotmányos joga – mutatott rá Kelemen Hunor.

"A döntést elfogadja az RMDSZ, és támogatjuk a koalíciót abban, hogy folytassa a munkát, hiszen közös felelősséget vállaltunk az ország vezetéséért. Sok a tennivaló, mihamarabb új minisztert kell kinevezni az egészségügyi tárca élére, a kormányprogramban meghatározott célkitűzések szerint haladunk tovább" – írta Facebook-oldalán az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor az Agerpres hírügynökségnek elmondta: volt néhány ok, amely a kormányfő ezen döntéséhez vezetett, de nem lát okot arra, hogy más összetételű koalíció alakuljon, mert a koalíció nem egyetlen emberért és nem egyetlen pártért jött létre. A kormány működése a koalíciós egyezményen, a kormányprogramon alapszik, amely az ország számára fontos, nagy célkitűzéseket tartalmaz. Az RMDSZ ezért egy új egészségügyi miniszter kinevezését várja.

Voiculescu egészségügyi miniszter döntései és nyilatkozatai már többször okoztak vitát a nagyobbik koalíciós partnerrel, a jobbközép Nemzeti Liberális Párttal (PNL).

Voiculescu március elején az oltáskampány "érzékeny", a fegyveres testületekre is kiterjedő adatainak közlésével keltett médiavihart, és váltotta ki a liberális koalíciós partnerek rosszallását.

Az általa közzétett információkból egy tényfeltáró lap kimutatta, hogy Romániában több mint hétezren kaptak soron kívül koronavírus elleni oltást, köztük a nemzetbiztonsági és igazságszolgáltatási intézmények több mint ötszáz alkalmazottja.

Közben a PNL és a párt éléről államfővé választott Iohannis is Voiculescut tette felelőssé azért, hogy a koronavírus-járvány tavaszi, harmadik hulláma felkészületlenül találta az országot, és a Covid-kórházakban folyamatos helyhiány volt az intenzív terápiás osztályokon. Az intenzív terápiás ágyak számával kapcsolatban ráadásul a miniszterelnökkel is ellentmondásba keveredett: Citu vasárnap azt mondta, országszerte már csak hat szabad ágy van, Voiculescu viszont folyamatosan arról beszélt, hogy a kórházak jelentései szerint számuk meghaladja a százat.

Romániában közben egymást érik a tragédiák a Covid-kórházakban: hétfőn három beteg meghalt, amikor oxigénellátás nélkül maradt a bukaresti Victor Babes járványkórház udvarán mobil konténerben kialakított intenzív terápiás Covid-részleg. Januárban a bukaresti Matei Bals járványkórházban tűz ütött ki és négy beteg meghalt, tavaly novemberben pedig tíz páciens vesztette életét a moldvai Karácsonkőn (Piatra Neamt), amikor kigyulladt két intenzív terápiás kórterem.

Voiculescu "bűnlajstromát" tetézi a PNL szerint az is, hogy pénteken botrány lett a Covid-kórházzá nyilvánított, egyébként félig üres Foisor ortopédiai kórház kiürítéséből, mert az épület felszabadítását, a begipszelt, infúzióra kötött páciensek áthelyezését vagy hazaküldését a járványügyi korlátozások ellen tüntető hangoskodók a csendőrökkel dulakodva próbálták megakadályozni.

A PNL-ben több tisztségviselő is a folyamatosan sajtóbotrányok főszereplőjévé váló Voiculescu leváltását szorgalmazta, de eddig Ludovic Orban PNL-elnök azt mondta: az USR-PLUS-os koalíciós kollégák kizárólagos felelőssége, ha meg akarják tartani tisztségében Voiculescut.

Kedden Kelemen Hunor RMDSZ-elnöke az újabb, emberéleteket követelő kórháztragédiára utalva úgy vélekedett: három hónap alatt az rossz állapotban lévő egészségügyi infrastruktúrával nem lehet csodákat tenni, de Voiculescunak a válságos helyzetekben "nagyobb empátiával" kellene kommunikálnia.

A szerdára meghirdetett bukaresti kormányülést elnapolták.

