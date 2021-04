Már fejet is kapott a rióinál is hatalmasabb Krisztus-szobor

A 2019 óta épülő monumentális encantadói Oltalmazó Krisztus-szoborra a héten helyezték fel a fejet. Az új szoborban lesz lift és kilátó is.

Az Oltalmazó Krisztus gigantikus szobra a Porto Alegrétől, Rio Grande do Sul állam fővárosától 145 kilométerre fekvő, 22 ezer lakosú városban épül, és a tervek szerint az év végére készül el.

A környékbeliek vallási buzgalmának fokozására és a térség idegenforgalmának fellendítésére hivatott projekt atyja Adroaldo Conzatti néhai polgármester volt, aki márciusban hunyt el koronavírus-fertőzésben. Az építkezést a Krisztus Barátai Egyesült koordinálja.

A szoborállítás átszámítva több mint 100 millió forintba kerülő költségét az egyesület szerint kizárólag adományokból fedezik, az adományozói kedve fellendítése céljából egy autót sorsolnak ki az adakozók között. A mű alkotói apa és fia, Genesio és Markus Moura szobrászok.

A cidade gaúcha de Encantado está construindo uma réplica do Cristo Redentor, com 43 metros de altura, promete ser a maior estátua do Brasil, maior até que a do Rio de Janeiro que mede 38 metros, sendo 30 da estátua e 8m da base. pic.twitter.com/yyiVTcskTc