A világ legmagányosabb települése is megszenvedi a járványt

A szigetlakók legnagyobb gondja jelenleg az, hogy a koronavírus-járvány komoly fennakadásokat okoz a hajóforgalomban. Az óceánon át ugyanis nemcsak turisták jönnének-mennének, hanem élelmiszer, üzemanyag, gyógyszer, postai csomag és áru is. Tristan da Cunha küldeményei „békeidőben” Fokvároson keresztül utaznak, de a dél-afrikai postahivatal idén február másodikától korlátozásokat vezetett be, ezért a szigetre már csak 28 országból továbbít csomagokat, és azokat is csupán néhány hetente vagy havonta. Németország például nem is szerepel a listán.

Más megoldás pedig nem létezik, mert Tristan da Cunhának nincs repülőtere, hiszen a sziget nagy részét egy 2062 méter magas, 11 kilométer átmérőjű, kör alaprajzú vulkán, a megmászhatatlanul meredek Queen Mary's Peak foglalja el, azon a 6 kilométer hosszú és 600 méter széles „síkságon” pedig, ahol egy gép esetleg leszállhatna, a „főváros”, Edinburgh of the Seven Seas áll. A turisták előtt már egy éve lezárták a szigetet, tengerjáró hajók és jachtok tehát nem köthetnek ki, sőt a járvány miatt néhány szigetlakó is külföldön, Dél-Afrikában, illetve az Egyesült Királyságban rekedt.

Az utolsó teherhajó, a Baltic Trader január 26-án érkezett, amelyről hét őslakos, David és Doreen Swain, Vera, Stephanie és Barbara Glass, Renee és Dylan Green, valamint egy foglalkozási terapeuta, Kate Sherry szállt partra. Előtte, persze, négy napig a hajón kellett maradniuk karanténban, de ez ott nem szokatlan élmény, hiszen az időjárás napokig még a szállítmány kirakodását sem tette lehetővé.

A hullámzás miatt nem egyszer előfordul, hogy egy 10-11 napig utazó hajó a megérkezés után két hetet vesztegel egy zátonyon, mire ki tudják rakodni. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a kikötő nagyon kicsi, ezért az utasokat és a rakományt először több fordulóban egy csónakba, onnan pedig egy uszályra rakják át.

Ezt megelőzően csak tavaly augusztusban horgonyzott le nagyobb hajó a szigeten, és az is többhetes késéssel futott be, mert a külföldi matrózok nem tudtak beutazni Dél-Afrikába a lezárások miatt. Akkor néhány szigetlakó is érkezett a fokvárosi Tristan-házból. Valójában szerencsésen alakult, hogy hetekre Cape Townban rekedtek, mert az egyikükről még Dél-Afrikában, a csónakba lépéskor végzett teszt során kiderült, hogy koronavírus-fertőzött, tehát kis híján behurcolta a kórokozót a zömmel idős emberek által lakott szigetre.

Tristan da Cunha tehát még mindig Covid-mentes, ezért az ott élőknek nem kell maszkot viselniük és távolságot tartaniuk egymástól, de az ellátmányuk csak két-három hónapra elegendő, és a friss zöldség, illetve gyümölcs mellett bizony az alkoholt és a dohányt is nélkülözniük kell hónapok óta. Orvosuk van, és a biztonság kedvéért igényeltek egy lélegeztetőgépet a brit kormánytól, de arról nincs hír, hogy ez a berendezés végül megérkezett-e.

Rendelkezésre álló vakcinákról – brit terület lévén AstraZeneca-oltóanyagokról – is csak a „közeli” (2460 kilométerre lévő) Szent Ilona-szigetről tudtunk információt szerezni, Tristan da Cunha lakói tehát vélhetően még nincsenek beoltva. De nem ez most a legnagyobb bajuk, hanem az, hogy csökkennek bevételeik, mert a fő exportcikkeiket, a homárt, a burgonyát, a bélyeget és a kötött ruhát hajójáratok hiányában nem tudják eljuttatni a távoli piacokra.

„Az elkövetkező pár évben meg kell húznunk a nadrágszíjat” – olvasható a sziget honlapján, amelyen a világnak is üzennek: „Tristan da Cunha gondolatai és kívánságai veletek vannak ezekben a kihívásokkal teli időkben.”

Falu a világ végén A szigetet Tristão da Cunha portugál admirális fedezte fel 1506-ban, a partraszállását azonban a viharos tenger nem tette lehetővé, így a helyet csak jóval később, 1767-ben, francia hajósok térképezték fel. Első állandó lakosa és egyben tulajdonosa 1810-ben az amerikai Jonathan Lambert volt, akinek 1812-ben bekövetkezett halálát követően a szigetet 1816-ban Nagy-Britanniához csatolták, és egy helyőrséget hoztak létre rajta, hogy megakadályozzák a Szent Ilona-szigetre száműzött Bonaparte Napóleon esetleges kiszabadítását. A francia császár azonban 1821-ben meghalt, ezért a brit katonákat máshová vezényelték. William Glass őrmester és a felesége, valamint két társa saját kérésére a szigeten maradt, és megalapította, majd benépesítette Edinburgh of the Seven Seas-t, amelynek 1897-ben 64, 1909-ben pedig 95 lakosa volt: britek, amerikaiak, hollandok és olaszok. Elszigeteltségüket jól mutatja, hogy az első világháborúról csak 1919-ben értesültek a brit királyi haditengerészet egyik arra járó hajójának legénységétől. 1961-ben kitört a sziget vulkánja, és elpusztította a település megélhetését biztosító rákfeldolgozó üzemet, ezért a lakók Angliába költöztek, az elhagyott épületeket pedig kalózok fosztogatták. 1963-ban azonban visszatértek a telepesek, és mindent újraépítettek. 2019 nyarán egy jókora vihar tépázta meg a házakat, de ebből is talpra álltak. Tristan da Cunha szigetén jelenleg mindössze 9 vezetéknév (Collins, Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repetto, Rogers, Squibb és Swain) alatt 80 családban 243-an élnek, 133 férfi és 110 nő, a népsűrűség pedig 1,3 fő/km². Van köztük egy rendőr is, de nincs semmi dolga. A fogdát utoljára az 1970-es években használták, amikor késelés történt az egyik halászhajón. Tristan da Cunha önellátó lakói az egymásra utaltság békéjében élnek, néha golfoznak, kriketteznek vagy fociznak, és a közösség minden egyes tagjának születésnapját teljes létszámban összegyűlve ünneplik meg. A gyász is családi: 2020-ban Donald Hagan (84), Stella Rogers (77), Gilbert Lavarello (89) és Herbert Glass (80) hunyt el a világvégi szigeten, amelynek lakói egytől egyig rokonok.

Nyitókép: onelifemagazine/Flickr