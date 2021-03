A felébredt vulkán felkeresése közepesen nehéz túrát jelent, miután nincs igazán odavezető út, igaz, a számtalan érdeklődő rövid idő alatt kitaposott valamiféle ösvényt – kezdte beszámolóját olvasónk. „Nincs kijelölt turistaútvonal, de mindenki egy irányba megy, mint a hangyák.” Bár elsőre nagyon egzotikusnak tűnhet a dolog, azonban a valóságban állandóan kerülgetni kell a többi embert. Ráadásul a tapasztaltak szerint sokan indultak neki felkészületlenül a mintegy 6 órás útnak, amely során az időjárás is meglehetősen szeszélyes lehet.

A helyszínen nem volt ritka látvány, hogy az emberek hot dogot sütnek a lávaköveken, és akadtak, akik kávéskészlettel érkeztek, mintha csak otthon lennének. Mások vicces képeket készítettek, akár meztelenül is, teszi hozzá olvasónk, aki épp akkor ért a látványossághoz, amikor egy lávafolyam feléjük vette az irányt. Mint írta, a szél szerencsére a hatuk mögött fújt, ezért a mérgező gázok nem jelentettek veszélyt. Szélcsendben azonban ezek megülnek a völgyben, ezért hétfő hajnalban a hatóságok végül lezárták a környéket.

A beszámoló arra is kitért, hogy vélhetően az évek óta érintetlen természet nem nagyon „örülhetett” az emberek tömegének, és bár a mohaszőnyegen járni nagyon jó érzés, sok év kell majd neki, mire újra magához térhet, amit az emberek most kitapostak. Ráadásul, még ha nem is szándékosan, inkább az erős szélnek köszönhetően, a szemetelés nyomai is megjelentek.

A túra korábban jelzett nehézségét mutatja, hogy több ember kellet menteni kimerülés és kihűlés miatt, zárja szavait olvasónk.

A vulkánkitörésről más, ott élő magyarok is készítettek felvételeket:

