Az incidens a Denvertől mintegy 45 kilométerre észak-nyugatra lévő Boulderben történt.

Maris Herold, a város rendőrparancsnoka egy esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy őrizetbe vették a gyanúsított férfit, aki a sebesülése miatt kezelésre szorul. A könnyeivel küzdő parancsnok ugyanakkor nem árulta el a gyanúsított nevét, és sem az elkövető indítékára, sem az incidens részleteire nem tért ki.

A CNN amerikai hírtelevízió egy meg nem nevezett rendőrségi forrástól úgy értesült, hogy a támadó egy AR-15 típusú gépkarabélyból nyitott tüzet.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH — Reuters (@Reuters) March 22, 2021