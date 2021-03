Oltás Izraelben: a rabbik meggyőzése hozott áttörést

Az ultraortodox zsidók 1,2 milliós csoportját sújtotta a leginkább a koronavírus Izraelben – a közösség korábban nemcsak nem tartotta be a vírus terjedésének lassítására hozott korlátozó intézkedések javát, hanem a vakcinát elutasítók aránya is magas volt. Sok izraeli emiatt a pandémia hosszának kitolását is az ultraortodoxok számlájára írja a Euronews tudósítása szerint. Mostanra ugyanakkor a közösségen belüli megfertőződések aránya hatalmas esést mutat, a súlyos megbetegedések száma is csökkent és a vakcina felvételi aránya 72 százalékos, ami alacsonyabb, mint az országos 86 százalékos átlag, de még így is igen magasnak nevezhető.

A változás kulcsa a vallási vezetőkben keresendő. A közösség a rabbijaiban jobban bízik, mint az ország vezetőiben, így az is kellett, hogy az egészségügyi szolgálatok vezetői leüljenek a rabbikkal, és őket győzzék meg személyesen arról, hogy ez a helyes tett. Ran Balicer, a Clalit egészségügyi szolgáltató egyik képviselője is így tett, és azt is elmondta, hogyan ért el sikert.

"A lényeg az volt, hogy a rabbik biztonságosnak és hatékonynak nevezzék az oltást, és javasolják, hogy a közösség tagjai beadassák azt maguknak"

– fogalmazott.

Februárban a közösség hatvan éven felüli tagjainak körében száz emberből egy halt meg koronavírusban: ez az izraeli társadalom egészében tapasztalható aránya hatszorosa volt. Az ultraortodoxok az izraeli társadalom 12 százalékát adják, mégis körükben következett be a megbetegedések 28 százaléka. Mostanra az arány változott, az új esetek körükben ugyanolyan gyakorisággal fordulnak elő, mint a társadalom egészében.

Ettől azonban a lezárások még mindig problémákat okoznak a gazdaságnak, ezért pedig sokan teszik felelősökké az ultraortodoxok korábbi magatartását. Sokan úgy vélik,

politikai okokból nézték el sokáig a szabálysértéseket

a közösségnek, sokakat dühített az, hogy tömegrendezvényeket tartanak esküvők vagy temetések alkalmából, miközben mások betartják a gyülekezés korlátozását.

Ronny Numa, az egészségügyi minisztérium ultraortodoxokért felelős akciócsoportjának vezetője szerint ugyanakkor a nagy többség betartotta a szabályokat ebben a közösségben is, de mivel nagy családban, sűrűn lakott környékeken élnek, ez már magában nagyobb fokú terjedésnek adott teret, ráadásul az információk nem is jutnak el gyorsan az ultraortodoxokhoz, mint azokhoz, akik internetet használnak, újságot olvasnak és tévét néznek. A palesztinok helyzete

Gázában és Ciszjordániában ötmillió palesztin él, oltás nekik eddig alig jutott. Folyamatos a vita arról, kinek a felelőssége a nem izraeli okmányokkal rendelkező palesztinok oltása, Izrael rendre hárít. A Covaxon keresztül a palesztinok igényeinek 20 százalékára elegendő vakcina juthat számukra, Izrael ötezer adag adományozását jelentett be eddig. Ciszjordániában ismét korlátozó intézkedéseket kellett bevezetni : miközben Izraelben 100 emberre 108 adagnyi beadott vakcina jut, a palesztinok most jutottak csak hozzá az első adagokhoz. Most azok a palesztinok kapnak Izraeltől oltást, akik izraeli területen vagy a ciszjordániai zsidó telepeken dolgoznak. Az izraeli okmányokkal rendelkező kelet-jeruzsálemi palesztinok is kaphatnak oltást.Gázában és Ciszjordániában ötmillió palesztin él, oltás nekik eddig alig jutott. Folyamatos a vita arról, kinek a felelőssége a nem izraeli okmányokkal rendelkező palesztinok oltása, Izrael rendre hárít. A Covaxon keresztül a palesztinok igényeinek 20 százalékára elegendő vakcina juthat számukra, Izrael ötezer adag adományozását jelentett be eddig.

