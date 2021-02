A csehek csak az EU jóváhagyása után fogják használni az orosz vakcinát

Csehország nem számol azzal, hogy az európai uniós szervek jóváhagyása nélkül használná a koronavírus elleni orosz vakcinát – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő szerdán délelőtt a prágai repülőtéren, mielőtt elindult Belgrádba.

Néhány órás belgrádi látogatása során a cseh miniszterelnök és a kíséretében lévő egészségügyi szakemberek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos problémák, elsősorban az oltási kampány szerbiai tapasztalatai iránt kívánnak érdeklődni. Babis hasonló céllal pénteken Budapesten tett rövid látogatást.

A cseh kormányfő a budapesti útját követően újságíróknak azt mondta: Prága nem zárja ki, hogy az oltóanyagok beszerzésében maga is követné a magyarországi modellt.

Kijelentését szerdán újságírói kérdésre válaszolva úgy pontosította, hogy Csehország szívesen beszerezne bizonyos mennyiséget az illetékes uniós szervek által még nem jóváhagyott vakcinákból, tehát a Szputnyik V-ből is, de az oltást csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyása után kezdené el.

"Nem mérlegeljük, hogy elkezdenénk-e az oltást" – szögezte le Babis. Szerinte arról van szó, hogy ha Csehországnak sikerülne beszereznie bizonyos mennyiséget a még nem jóváhagyott vakcinákból, akkor a döntés meghozatalakor előnyre tenne szert, időt nyerne másokkal szemben.

Babis emlékeztetett: korábban az AstraZeneca-vakcinából is szeretett volna venni bizonyos mennyiséget, még az uniós jóváhagyás előtt, de akkor nem járt sikerrel.

"Amíg én vagyok az egészségügyi miniszter, addig az EU-ban még jóvá nem hagyott vakcinával nem fogunk oltani Csehországban"

– erősítette meg Babis kijelentését Jan Blatny tárcavezető.

A cseh kormányfő jelenleg azt tartja a legfontosabbnak, hogy mihamarabb befejezzék a nyolcvan éven felettiek oltását az idősotthonokban és a szociális intézetekben. "Javasolni fogom, hogy márciustól kezdve a hatvan éven felüli polgárok is regisztrálhassák magukat az oltásra" – ismételte meg korábbi bejelentését Babis. Csehországban eddig majdnem négyszázezer embert oltottak be, többnyire Pfizer/BioNTech-vakcinával. Mintegy százezren már a vakcina második adagját is megkapták.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek