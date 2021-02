Összeesküvés Trump ellen: így befolyásolták az amerikai elnökválasztást - cikk a Time magazinban

A novemberi amerikai elnökválasztást megelőzően egy baloldali összeesküvés bontakozott ki a színfalak mögött, amelyben "nagyhatalmú emberek iparágakon és ideológiákon átnyúló közös munkálkodása" zajlott azért, hogy befolyásolják a közfelfogást, megváltoztassák a szabályokat és a törvényeket, irányítsák a média tudósításait és ellenőrizzék az információ áramlását - írja cikkében a Time magazin online kiadása.

A szerző szerint az AFL-CIO, azaz a legnagyobb amerikai szakszervezeti szövetség és az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarája között megkötött informális paktum - "amelyben a munkások ereje a tőke erejével lépett szövetségre" - azért jött létre, hogy "megőrizze a békét és szembeszálljon Donald Trump demokráciatámadásával."

Az összefogás - mint írják - egyszerre korlátozta a tüntetéseket és összehangolta a nagy cégek vezérigazgatóinak ellenállását a volt elnök akaratával szemben.

Mindezt példátlan, kreatív és határozott "árnyékkampányként" jellemzi a szerző, aki kifejti, hogy bár a tevékenység nagy része a baloldalon zajlott, elkülönült Joe Biden kampányától.

Mint írják a "demokrácia megvédésében" résztvevők munkája a választás minden részletét érintette. Arra kérték például az államokat, hogy változtassák meg a szavazási rendszereket és törvényeket, elhárították a választók elnyomására irányuló pereket, közvélemény-kutatók seregeit toborozták, és emberek millióit beszélték rá a levélszavazásra. Emellett nyomást gyakoroltak a közösségi médiára, hogy lépjenek fel szigorúbban a dezinformációval szemben.

A cikk szerint a résztvevők országos figyelemfelkeltő kampányokat indítottak, amelyekben - ahogy fogalmaznak -

segítettek az amerikaiaknak megérteni, hogyan változik a szavazás eredménye, ezzel megakadályozva, hogy "Trump összeesküvés-elméletei és a győzelemre vonatkozó hamis állításai nagyobb vonzerőt jelentsenek."

A választás napja után pedig arra koncentráltak, hogy Donald Trump ne tudja megváltoztatni az eredményt.

"Minden kísérlet vereséget szenvedett, amely a választások megfelelő kimenetelébe avatkozott volna bele" - nyilatkozta a cikkben a Protect Democracy nevű jogállamisági érdekképviseleti csoport társalapítója. Ian Bassin úgy fogalmazott: "Rendkívül fontos, hogy az ország megértse, hogy mindez nem véletlenül történt. A rendszer nem egy csodának köszönhetően működött. A demokrácia nem önmegvalósító."

A választás "megvédésének" fő stratégájaként a cikk Mike Podhorzert, az AFL-CIO elnöki főtanácsadóját jelöli meg, akit a demokraták belső köreiben csak varázslóként emlegetnek. Podhorzer az Analyst Institute, valamint a Catalist nevű politikai adatfeldolgozó, illetve digitális kampánytechnológiával foglalkozó cégek alapítója.

A cikk megemlíti, hogy a "háttérben tevékenykedő" stratéga 2019 októberében már arról írt, hogy az adatok, az elemzések és a közvélemény-kutatások - mint szokásos eszközök - nem lennének elegendőek egy olyan helyzetben, amikor az elnök maga próbálja megzavarni a választásokat. Úgy fogalmazott: "A választásokig nagy szükségünk van egy szisztematikusan összeállított vörös csapatra, hogy felkészülhessünk a legrosszabbra, amelyről tudjuk, hogy utunkba kerül."

A szerző szerint az "árnyékkampányban" résztvevők nem csalták el a választást, hanem megerősítették azt és fontosnak tartják, hogy a közvélemény megismerje a rendszer törékenységét, valamint hogy biztosítsák a demokrácia megmaradását Amerikában. A cikk írója úgy fogalmaz: "Végül győzött a demokrácia. A népakarat nem maradt alul. De visszatekintve őrületesnek tűnik, hogy erre volt szükség ahhoz, hogy az Amerikai Egyesült Államokban meg lehessen szervezni egy választást." Megkezdődött Donald Trump alkotmányos felelősségre vonási tárgyalása Helyi idő szerint kedden délután megkezdődött Donald Trump volt amerikai elnök második alkotmányos felelősségre vonási (impeachment) tárgyalása a szenátusban.

A republikánus politikus ellen a demokraták lázadás szítása miatt emeltek vádat, a Capitolium január eleji megtámadása előtt tartott nagygyűlésen mondott, gyújtó hangú beszéde miatt, amely után hívei megrohamozták a törvényhozás épületét, ahol a szenátus éppen a Trump által elveszített, novemberi elnökválasztás eredményét készült hitelesíteni. A támadásban öten életüket vesztették, köztük egy rendőr is.

A várhatóan legalább egy hétig tartó tárgyalás kedden négyórás vitával kezdődik, amely során arról tárgyalnak, hogy alkotmányos-e az eljárás. A szenátus ezt követően szavaz arról, hogy elutasítják-e a volt elnök elleni vádat. Amennyiben ez a voksolás azzal az eredménnyel zárul, hogy az eljárás alkotmányos, akkor szerdán folytatódik a tárgyalás a vád érveinek ismertetésével.

Szakértők szerint szinte biztosra vehető a volt elnök újabb felmentése, ugyanis a szenátusban kétharmados többségnek, azaz legalább 17 republikánus politikusnak is támogatnia kellene az elnök elítélését. Ugyanakkor egy január végi szenátusi szavazás - amelynek során arról voksoltak, hogy folytassák-e a Donald Trump volt elleni alkotmányos vádeljárást - is azt mutatta, hogy a republikánusok többsége ellenzi az eljárást. 50 felsőházi republikánus képviselőből 45-en arra szavaztak, hogy a felelősségre vonási eljárás alkotmányellenes.

Amennyiben a volt elnököt elítélnék, elveszítheti a neki járó juttatásokat és a szenátus egy utólagos szavazást tarthatna arról, hogy Donald Trump soha többet ne indulhasson újra elnökválasztáson. Ellentétben a felelősségre vonási eljárással, ebben az esetben csak a szenátus egyszerű többségére lenne szükség. (MTI)

Nyitókép: Stefani Reynolds