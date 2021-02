Szakértő a Navalnij-ítéletről: nem csak az emberek kedvét akarták elvenni a tüntetgetésektől

Az orosz rendőrség a hírek szerint 1408 embert vett őrizetbe Alekszej Navalnij perének keddi tárgyalása előtt, alatt és az ítélet kihirdetését követő tüntetések során. Mint ismert, letöltendőre változtatta az illetékes moszkvai bíróság az ellenzéki politikusra az úgynevezett Yves Rocher-ügyben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést.

Mint Anton Bendarzsevszkíj Oroszország-szakértő az InfoRádióban elmondta, az ítélet hivatalos indoklásakor elhangzott, a 2014-es, feltételes szabadságvesztést tartalmazó ítéletkor a felfüggesztést bizonyos feltételekhez kötötték, minden héten meg kellett jelennie egy bizonyos szervnél, beszámolnia, hogy hol tartózkodik, mit csinál, és próbaideje is volt Alekszej Navalnijnak.

"Ezt

a próbaidőt pont a lejárat előtt egyszer meg is hosszabbították, így lehetséges az, hogy egy 2014-ben kihirdetett ítélet még most is húzódik és felhasználható

Navalnij ellen."

Elmondta még: miután Navalnijt megmérgezték, Németországba került, az orosz főügyészség azt mondta, hogy nem teljesülnek a kritériumok, "nem jelentkezik" a büntetett Navalnij, ráadásul miután kiírták a kórházból, Németországban maradt, nem jelentkezett az orosz hatóságoknál, így nem teljesültek a fent magszabott feltételek, hanem "turnézott" Németországban - interjúkat adott. Ezek után kérték rá Oroszországban börtönbüntetés kiszabását. A döntés nem jogerős.

Lehet-e esélye Alekszej Navalnijnak az enyhítésre?

"Két forgatókönyv következhet be: vagy elutasítják a fellebbezést és Navalnij börtönbe kerül, vagy folytatják az ellene indított eljárást, nem viszik el most, de akár hosszabbodhat is a börtönbüntetése, több ügyben is indult ellene eljárás. Az egyik nyomozás fő témája, hogy jogtalanul használhatott fel adományokat, amelyek a szervezetéhez érkeztek."



Az orosz politikában, Vlagyimir Putyinnak szerinte

Navalnij ügye tárgyalási pozíció lehet külföldi államokkal, felhasználhatják őt későbbi kapcsolatjavításra, mint annak idején Mihail Hodorkovszkijt.

A szakértő szerint az orosz hatóságok idén - amikor parlamenti választások vannak - semmiképp nem engedhették, hogy Alekszej Navalnij szabadon tevékenykedjen, az utcán buzdítsa híveit, "ez volt az elsődleges cél, az ő pozíciója a választásokig nem is fog feloldódni". Emellett Moszkva arra is törekedhetett a szakértő szerint, hogy elérje, az embereknek ne legyen kedvük az utcán tüntetni a következő időszakban.

Nyitókép: MTI/EPA/Moszkvai Városi Bíróság