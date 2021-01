Peter Liese német EP-képviselő egy, a Népszavának adott interjúban – egyebek mellett – arról beszélt, hogy ha minden jól megy, január végén a piacon lesz az AstraZeneca készítménye. A Johnson&Johnson várhatóan a jövő hónapban benyújtja az engedélyezési kérelmet az Európai Gyógyszerügynökséghez, és az oltása remélhetőleg már az első negyedévben megvásárolható lesz. A CureVac oltóanyagát pedig a második negyedévben hozhatják forgalomba.

Az uniós oltóprogramot ért kritikákkal kapcsolatban megjegyezte: a Moderna vakcinája már itt van Európában, de csak tavasszal fog szállítani az Egyesült Királyságba. A CureVacból pedig egyáltalán nem is rendeltek a csatornán túl. Hozzátette, a britek kockázatos vállalkozásba fogtak: csak az első vakcinát adják be, és jóval tovább várnak a második oltással, mint ahogy a gyártó ajánlja. "Lehet, hogy ez működni fog, csakhogy ellentétes az előírásokkal és azzal a veszéllyel járhat, hogy csökkenti az vírussal szembeni ellenálló képességet" – fejtette ki. Megemlítette még, hogy az EU a gyártókkal sokkal előnyösebb felelősségvállalási feltételeket harcolt ki, mint a szigetország (nagyvonalakban: ott a kormány felelőssége az oltásokkal kapcsolatos probléma, az EU-ban a gyógyszergyáré - a szerk.).

Nagy port kavart, hogy a hírek szerint Németország saját felhasználásra több tízmillió adag Pfizer/BioNTech oltóanyagot rendelt (a Pfizer amerikai, a BioNTech német cég). Peter Liese a helyzetet tisztázandó, felidézte: tavaly nyáron több tagállam azt kérte, hogy ne vásároljanak vakcinát a Pfizer/BioNTech-től, mert túl drága, nehezen szállítható a megkövetelt mínusz 70 Celsius-fokon, és nincs bizonyíték rá, hogy az mRNA technológia, amin alapul, megbízható, amit teljesen jogszerű fenntartásoknak tartott. „Ugyanakkor az is érthető volt, hogy Németország szerette volna, ha ez a német gyártású vakcina is a portfólió része, mert már akkor az első három befutó között emlegették.” Az Európai Bizottság ezért megkérte Németországot, hogy kössön előszerződést 100 millió adag Pfizer/BioNTech oltóanyagra, amit Berlin meg is tett. Aztán eljött a november, amikor kiderült, hogy valószínűleg ez a készítmény fogja megkapni az első európai engedélyt, így – mint fogalmazott – az említett külön német megrendelésre egyáltalán nem lesz szükség.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila