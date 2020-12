Több mint háromszáz fajta új járművet szerez be a honvédség. Ezekre szükség van, ugyanis a magyar hadsereg felszerelése elavult a környező országokéhoz képest.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára az InfoRádióban elmondta, érkezik még négy gyalogsági jármű - nem harcászati - Törökországból, amelyet követően Kaposváron összeszerelés következik, hogy aztán az eszközöket felderítésre használhassa a hadsereg - adott esetben a missziók alkalmával, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyon sok aknával támadják a békefenntartásban résztvevő személyeket.

A jármű gumikerekű, négykerék-meghajtású.

A beszerzést szerinte nem is csak a NATO-kötelezettség indokolja, hanem az ország véderőnövelésének szükségessége is.

"Két legyet ütünk egy csapásra.

Biztosítja a honvédség átfegyverzését, összhangban a NATO elvárásaival" - ecsetelte.

Közben persze vannak nemzeti sajátságok is, így figyelembe veszik azt is, hogy az adott hadseregnek éppen mire van szüksége, így a NATO is szem előtt tartja, hogy például Belgiumnak, Albániának és Magyarországnak nem ugyanaz kell.

"Egymillió forintos kérdésnek" tartja, hogy saját technikát fejleszteni és gyártani drágább-e vagy egy jól működő csomagot megvásárolni. Nagyobb hadiipari országoknak nyilván érdemes már magának gyártani, de teljes körű fejlesztésre még a nagy országok, így például az Egyesült Államok sem képes.

Az összhangot a NATO-ban szabványok biztosítják, így nem fordulhat elő, hogy egy cseh és egy magyar katona eltérő rádiótechnika miatt nem érti meg egymást.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba