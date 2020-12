Benkő Tibor: a térség meghatározó katonai erejét építjük fel

Benkő Tibor az Arénában

A héten újabb 16 oktatási intézmény fertőtlenítését végezte el a honvédség a koronavírus-járvány elleni védekezés keretében. Önöknek milyen feladatokat ad még a pandémia?

Reméljük, hogy több feladatot nem ad, de így is nagyon sok feladatban vesznek részt a katonáink, ahol igénylik a munkájukat, ott vagyunk, és végezzük a munkát. Ugyanakkor van megfelelő tartalék is. Ez rendkívül fontos, hogy mindenki tudja, vannak katonáink, akiket további feladatokra be tudunk vonni.

Ők önkéntesek, az állomány tagjai, vagy tartalékosok?

A többség a szerződéses és hivatásos katonákból kerül ki, de az önkéntes tartalékos katonákat is bevonjuk a feladat végrehajtásába, de ők kisebb létszámot tesznek ki.

A járványhelyzet megduzzasztotta a létszámot?

A járványhelyzetben pozitív irányú elmozdulás van, többen jelentkeznek szerződéses, hivatásos katonának, mint a járvány előtt. Amikor beszélgetünk velük, azt mondják, bár sokkal kötöttebb formájú feladatról van szó, mégis egy megbízható munkahely. Meg érzik azt, hogy itt mindig szükség van rájuk. Az előző járványhullámban a kormány elindított egy gazdaságvédelmi akciótervet, ahol a foglalkoztatás, a munkahely megőrzése volt a cél, és mi indítottunk egy speciális, önkéntes tartalékos szolgálatot. A specialitása abban van, hogy aki elveszítette a munkahelyét, de foglalkoztatott akar maradni és azt mondja, majd ha vége van a járványnak, vissza tudok menni a volt munkahelyemre vagy tudok foglalkozni a volt vállalkozásommal, akkor őket azonnal le tudjuk szerelni. Tehát ettől speciális, hogy bármikor vissza tud térni a polgári életbe.

Hányan vannak ilyen helyzetben?

Mintegy ezer nő és férfi csatlakozott hozzánk, és amikor a munkalehetőség ismételten megnyílt, akkor el is hagyott egy részük minket, most jelenleg közel 600 emberünk van. Hat plusz hat hónapra hirdettük meg ezt a speciális szolgálatot, tehát egy évnél tovább nem tudjuk fenntartani, de mindezek mellett nagyon pozitív hír, hogy többen jelentkeznek szerződéses katonai szolgálatra, és ilyen értelemben a létszámunk folyamatosan nő.

Van olyan, akár hivatásos, akár önkéntes katona, aki elkapta a vírust az elmúlt félévben?

Sajnos igen, hiszen a katonáink itthon és külföldön egyformán ellátják a feladataikat. Itthon elég veszélyeztetett környezetben vetjük be őket, csak mást ne mondjak, most is 93 egészségügyi intézménynél ott vannak a katonák. A közszolgálatokban is ott vannak, folyamatosan végzik a fertőtlenítő munkákat az idősotthonokban, az oktatási intézményekben. Ebből kifolyólag természetesen nem tudjuk elkerülni, hogy katonáink vagy honvédelmi alkalmazottaink ne fertőződjenek meg. Volt, amikor az aktív fertőzöttek száma elérte az ezer főt is, most egy kicsit már csökkent, és több mint kétezer katonánk már meg is gyógyult a fertőzés után.

Volt, aki elhunyt?

Egy honvédelmi alkalmazott, aki lélegeztetőgépen is volt, de sajnos az életét nem tudták megmenteni.

Mi a teendőjük a katonáknak a kórházakban? Kórházparancsnoki feladatokat például ellátnak-e?

A koronavírus-járvány első hullámának időszakában 108 kórházban vezettünk be kórházparancsnoki rendszert, ebből 51 helyen katona volt a kórházparancsnok. Jelenleg 60 katonánk lát el ilyen feladatot kórházparancsnoki rendszerben, és 29 kórháznál vagyunk jelen, ahol végezzük ugyanazt a munkát, mint amit az első hullám időszakában is. Több mint 1100 katonánk nem egészségügyi felkészültséget, szakértelmet, végzettséget igénylő munkákban segít, ez lehet logisztikai, ez lehet informatikai, ez lehet adminisztratív, ez lehet betegkísérés, testhőmérséklet-mérés, tehát ott segítenek, ahol tehermentesíteni tudják a kórházi dolgozókat.

Vannak olyan katonák is, akik egészségügyi feladatokat is ellátnak?

Vannak olyan katonák, akiknek van egészségügyi felkészültsége és képzettsége, hiszen a katonáknak egy jelentős részét mi úgynevezett harctéri mentőkatonáknak is kiképezzük, de a kórházakba mi egészségügyi szakképzettségű feladatot ellátó katonát nem küldünk.

A katonákat bevonták november 11. után a kijárási tilalom fenntartásába is. Hányan vannak, és miért van fegyverük?

Ezt mindig megkérdezik tőlem. Az országban hatvan helyszínen vannak jelen, és a főváros minden kerületében, az igénybevételük naponta 600-700 főt tesz ki. Ők a rendőrjárőrök munkáját segítik a korlátozó rendszabályok betartásának ellenőrzésében. Azért fegyverrel, mert egy katonai járőr mindig is fegyverrel látja el a feladatát. A katonának az egyéni felszerelése a fegyverzete. A rendőrnél is ott van a fegyver, amikor járőrszolgálatban van. Ez szakmailag teljesen indokolt. Nem azért van fegyver a katonánál, hogy bárki megrémüljön tőle. A katonák másfél év alatt majdnem 15 ezer alkalommal hajtottak végre igazoltatást, ellenőrzést katonai személyekkel szemben. 5400 alkalommal katonai gépjárművet ellenőriztek, és intézkedést pedig több mint 800 alkalommal tettek. Ez egy mindennapi dolog az országban, hogy erre még nem figyeltek fel az emberek, én ezt furcsának tartom. Politikai haszonszerzési céllal megy ez a hisztériakeltés, hogy a katonánál miért van fegyver. Hát mert az a felszerelése.

A tavaszi első hullámban több termelővállalathoz is kiküldtek katonákat. Ők még ott vannak?

Az első hullám idején nagyon fontos volt, hogy abban a nehéz helyzetben, amikor egy átmeneti helyzetet kell kezelni, legyenek ott a katonák, és a vállalatoknál segédkezzenek abban, hogy ezek a vállalkozások minél gördülékenyebben tudjanak fennmaradni, működőképességüket megőrizzék. Elsősorban logisztikai, szervezési, együttműködési feladatokat láttak el. De az első hullám lezártával ez a feladat a katonák számára megszűnt.

Akkor most semmilyen termelővállalatnál nincsen katonai jelenlét?

Most nincs.

Említettük a vállalatokat, említettük az utcát, említettük a fertőtlenítést. Marad elég katona a határokra is?

Mivel a határtól több katonát, illetve rendőrt kell biztosítani a szigorítások betartásának az ellenőrzéséhez, ezért nagyon sok rendőrt katonákkal váltottunk ki a határ mentén. Nemcsak a déli határnál a határbiztosítási feladatot látják el, hanem hét megyében határzárási feladatot is végrehajtanak a katonák, az átjárhatóság biztosítása, illetve megakadályozása céljából ott vannak a katonáink.

A rendőrség mellett önöknek van ráhatásuk, hogy a balkáni migrációs útvonalakat valahogy lezárják?

2015 óta Magyarország zöldhatárai lezárásra kerültek, és aki Magyarországra akar jönni, a meghatározott jogszabályok szerint léphet be. Az illegális migráció tekintetében az a célunk, hogy Magyarországra ne lépjenek be úgy emberek, hogy nem tudjuk, honnan jöttek, nem tudjuk, hogy kik ők, nem ismerjük a szándékaikat. Ezért mi a zéró toleranciát alkalmazva biztosítjuk a déli határszakaszainkat, van hozzá megfelelő létszámunk, megfelelően kiképzett katonánk. A nyugat-balkáni útvonalon mi felkészültek vagyunk arra, hogy azt a tömeget, amely megjelenik a határ mentén, tudjuk kezelni a jövőben is.

A pandémiás időszakban a katonai hírszerzés kiegészül egészségügyi hírszerzési feladatokkal?

Már 2015-től kezdve nem egyszer kapunk jelentést egészségügyi veszélyforrásokról. A különböző térségekből érkeznek hozzánk olyan emberek, akik nincsenek egészségileg bevizsgálva, nem kaptak védőoltásokat, tudjuk, hogy milyen egészségügyi veszélyhelyzet vagy probléma alakulhat ki. Mi ezt nemcsak a határon belül vizsgáljuk, hiszen a katonáink ott vannak missziókban is. Három földrészen, tizenegy országban ott vagyunk, ott vagyunk azokban a labilis térségekben, ahonnan a menekültek jelentős része érkezik. Ismerjük az ottani helyzetet, tudjuk, hogy mire kell vagy mire szükséges felkészülni.

Ha majd lesz vakcina, akkor beoltatják az állományt? A beoltási sorrendben hol foglalnak helyet?

Ebben a kormány már döntött. Az idősek, a veszélyeztetettek után nyilván az egészségügyben dolgozók, a védekezésben résztvevők következnek, és közöttük ott vannak a katonák is.

A jó munkát meg kell fizetni. Hogy fizetnek a honvédségnél?

A Magyar Honvédségnél 2015-ben egy katonai életpályamodellt indítottunk el, és egyik szerves eleme az illetmény. 2015 és 2019 között 50 százalékos bérfejlesztést kaptak a katonák. 2019 végén minden katona 500 ezer forint úgynevezett fegyverpénzt kapott, és azon vagyunk, hogy ezt a rendszert továbbra is fenntartsuk. Most a katonáink elismerése anyagilag rendezett, de nem végleges, folyamatosan kell követnünk a bérváltozásokat. Nagyon fontos a honvédelmi alkalmazottakról is beszélni.

Kik tartoznak ebbe a körbe?

Ők azok, akik korábban közalkalmazottak voltak, akiknek a munkája nélkül a katona sem tudja feladatát ellátni. Ők – szoktam mondani – civil ruhában dolgozó katonák, mert a jogszabályi környezetük majdnem olyan szigorú, mint a katonáké, lehet informatikus, szakács, gépjárműszerelő, raktáros. 2019. január 1-jétől megalkottuk ezt a honvédelmi alkalmazotti viszonyt, és ezzel együtt nekik 35 százalékos bérfejlesztést indítottunk el. Első lépcsőben 20 százalékkal emelkedett a bérük, és ’20-ban, ’21-ben és ’22-ben pedig öt-öt százalékkal fog bővülni.

Tehát jövőre is lesz béremelés?

A honvédelmi alkalmazottaknál igen, ez törvényben biztosított. A katonáknak most béren kívüli juttatásokkal tudunk inkább segíteni, a kormány által elindított idősügyi politikával, a családtámogatási rendszerrel tudtunk most a katonáknak plusz juttatást biztosítani. Mindig azt mondom, hogy nemcsak azt kell nézni, hogy mennyi a fizetése, hanem mennyi a jövedelme egy dolgozónak.

Mennyi az annyi most?

Iskolai végzettség, felkészültség, beosztás tekintetében eltérőek a számok. Ami most még rendkívül fontos, az egészségügyi rendszernek az átalakítása,. A katonai egészségügyben a béreket rendezzük olyan formában, hogy az egységes egészségügyi törvénnyel a mi katonáink ugyanúgy megkapják ezeket a támogatási formákat, hiszen ők azonkívül, hogy orvosok, szakápolók, egészségügyi dolgozók, mellette még katonák vagy honvédelmi alkalmazottak, tehát velük szemben még nagyobb az elvárás.

A plusz feladatokat tekintve várhatnak, remélhetnek néhányan év végi jutalmat?

Mi nem jutalomról beszélünk, hanem teljesítményelismerésről. A katonákat minden évben meghatározott feladatok és szempontok alapján értékelni kell. Egyrészt meg kell vizsgálni, hogy egészségileg, fizikálisan, pszichésen megfelelnek-e a szolgáltatás ellátásra, másrészt a szakmai feladatok végrehajtását értékelni kell, és ennek tükrében tudunk plusz juttatást biztosítani a katonáink számára. Tehát jutalomról nem beszélünk, hanem kiváló munkát végző katonáknak az elismeréséről és díjazásáról.

És az lesz 2020-ban?

Igen.

