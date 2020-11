Migrációs EB-terv: a Fidesz EP-képviselői és a déli államok is elégedetlenek

Deutsch Tamás fideszes politikus szerdán arról beszélt, hogy előző nap az Európai Bizottság bemutatta a bevándorlók befogadásáról szóló cselekvési tervet, "ami nem más, mint a Soros-terv végrehajtása". Hozzátette: a migránsok tömeges befogadását célzó tervnek három fontos eleme van.

A terv bemutatásakor az Európai Unió belügyi biztosa arról beszélt, - tette hozzá -, hogy sok migráns van Európában, a következő években azonban még több migránsra lesz szükség. "Magyarul, Brüsszel köntörfalazás nélkül kimondta, bevándorlókontinenssé akarja tenni Európát, és sem fizikai, sem jogi akadályt nem akar látni a több tízmillió, Európába tartó migráns útjában" - mondta a Fidesz EP-képviselője.

Deutsch Tamás szerint a terv második fontos eleme, hogy a bevándorlóknak a lehető leggyorsabban szavazati jogot akarnak adni. Úgy fogalmazott: "A baloldal, a bevándorláspárti erők színtiszta politikai érdekből nyílt társadalmat, azaz vegyes társadalmat akarnak és a migránsokból saját szavazóbázist akarnak építeni szerte Európában."

A terv harmadik fontos elemeként a fideszes politikus azt jelölte meg, hogy "a migránsoknak mindenfajta segélyt akarnak fizetni az európai, köztük a magyar emberek pénzéből".

Véleménye szerint Brüsszel zsarolásának része az uniós pénzek politikai feltételekhez kötése is. "Brüsszel ebben is Soros megrendelését teljesíti", hiszen Soros György már 2015-ben "kiadta a parancsot", ne adjanak uniós pénzt azoknak a tagállamoknak, amelyek nem telepítenek be az országukba migránsokat - mondta.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: "mindaz, amiről az elmúlt években beszéltünk, lépésről lépésre valósággá válik".

"Brüsszel és a bevándorláspártiak további több millió migráns betelepítésére készülnek, és minden országra rá akarják ezt kényszeríteni. Az Orbán-kormány, a Fidesz, a KDNP és mi mindannyian, a bevándorlást elutasító magyarok a Soros-terv útjában állunk, ezért mindent bevetnek ellenünk" - jelentette ki.

A Fidesz EP-képviselője megjegyezte: "senkinek ne legyen kétsége a felől, ha Magyarországon a Gyurcsányék vezette bevándorláspárti baloldal kerülne hatalomra, akkor hazánkból is nagyon gyorsan bevándorlóországot csinálnának". Dél-Európában több dolgot is kifogásolnak Az Európai Unió dél-európai tagállamai elégedetlenek az Európai Bizottság migrációs tervével, hiányolják belőle a bevándorlók kötelező széttelepítését a közösség országaiba - adta hírül szerdán több hírügynökség, miután betekintést nyert abba a közös levélbe, amelyet a négy ország kormányfői küldtek az unió vezetőinek. A tengeren érkező illegális bevándorlók zömét fogadó Görögország, Olaszország, Spanyolország és Málta szerint a migránsok kötelező szétosztása az EU egész területére benne kell, hogy maradjon a közös bevándorlási stratégiában, mert - szerintük - ez a fő eleme a tagállamok közti szolidaritásnak. A "négyek" úgy ítélik meg, hogy a bizottság terve "szigorú és részletező" a migránsok érkezésével küszködő országok felelősségének leírásában, ám "homályos a szolidaritási mechanizmus" kifejtésében. "Nem nehezedhet az EU egészét érintő migrációs nyomás az illegális bevándorlás frontvonalországaira" - áll a vitairatban. Készítői közvetlenebb politikai párbeszédet sürgetnek azokkal az országokkal, amelyekből a migránsok kivándorolnak. A dpa német hírügynökség emlékeztet rá, hogy a bizottság szeptemberben közzétett javaslata nem tartalmaz kötelező migránsszétosztási rendszert, jóllehet a dél-európai négyek remélték, hogy benne lesz, ám a visegrádi négyek - Lengyelország, Csehország, Magyarország és Szlovákia - határozott ellenzése ezt meghiúsította. Kötelező széttelepítés helyett a bizottság a frontországok segítésének más módjait, egyebek közt parti őregységek küldését javasolja, vagy a menekültnek nem minősülő, pusztán jobb életszínvonal reményében útnak indult, úgynevezett gazdasági migránsok deportálási költségeinek megosztását. Az AFP francia hírügynökség diplomáciai forrásra hivatkozva közölte, hogy a levelet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett Angela Merkel német kancellárnak címezték - mint az EU soros elnökségét betöltő ország vezetőjének -, továbbá Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének.

