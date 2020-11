A hétfőn éjjel, éjfél után fél órával történt különös balesetben senki sem sérült meg.

A De Akkers állomás a vonal vége, így utasok nem tartózkodtak a szerelvényen, a vezetőnek sem esett baja, volt ereje elhagyni a vonatot. Elővigyázatosságból kórházba vitték - közölte a rotterdami közlekedési vállalat a NU.nl portállal.

A jármű azóta is a műalkotás tetején várakozik, mivel jó időbe telik, amíg a katasztrófavédelem erői leemelik onnan - közölte a Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, a helyi védelmi szolgálat szóvivője a sajtóval.

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y — Joey Bremer (@010fotograaf) November 2, 2020