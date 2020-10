Erdély veszélyeztetett régió, gócpont a kolozsvári operában és színházban

Koronavírus-gócpont alakult ki a Kolozsvári Magyar Operánál és a vele egy épületben működő Kolozsvári Állami Magyar Színháznál, lapértesülések szerint a két intézményben eddig több mint harminc fertőződést jegyeztek fel – írja az MTI.

Az Actual de Cluj helyi portál közlése szerint

az operában már 30 fertőzöttet azonosítottak.

Az intézmény múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy a járványügyi helyzet miatt októberi előadásai elmaradnak.

Szép Gyula, az opera igazgatója az MTI-nek sem cáfolni, sem megerősíteni nem kívánta a sajtóban közölt számot. Megjegyezte: csak azokról az esetekről tud, amelyekről maguk a fertőzöttek értesítették. Hozzátette: ezek között egyaránt vannak zenekari tagok, kórustagok, szólisták és a műszaki személyzet tagjai. Az igazgató szerint

október 3-án értesültek az első fertőzésről, ezt követően a helyzet tisztázódásáig megtiltották a társulat tagjainak, hogy bemenjenek az épületbe.

Az intézmény művészei azt az utasítást kapták, hogy otthon gyakoroljanak.

Az igazgató megemlítette: október 6-tól egy minisztériumi rendelet is megjelent, amely szerint nem szabad két óránál hosszabb előadásokat tartani. Hozzátette: ez a rendelet is korlátozta az opera működését, hiszen az előadásaik többsége három óra körüli. Szép Gyula elmondta, arra készülnek, hogy a kényszerű szünet után hangversenyeket tartsanak, amelyek beleférnek az egészségügyi előírások szabta keretekbe.

Az operával egy épületben működő Kolozsvári Állami Magyar Színház műszaki személyzetéből öten fertőződtek meg, nyilatkozta az MTI-nek Tompa Gábor, az intézmény igazgatója.

Az igazgató elmondta: múlt csütörtökön indultak volna Szerbiába Henrik Ibsen Nóra című drámájával, amelyet Kragujevácban és Szabadkán mutattak volna be egy-egy fesztiválon. Ekkor tesztelték azokat, akik utaztak volna. Mivel a műszaki stáb több tagjánál is kimutatták a fertőzést, le kellett mondani a szerbiai fellépéseket, és vissza kellett fordítani a már úton levő díszletes teherautót is. Tompa Gábor elmondta, valamennyi munkatársuk jól van, a fertőzötteknek sincsenek tüneteik.

A színház egyelőre október 24-ig mondta le előadásait.

Az igazgató megjegyezte: a legnagyobb dilemmájuk, hogy a hagyományos formában meg tudják-e szervezni az Interferenciák nemzetközi színházi fesztivált, avagy arra kényszerülnek, hogy az online térben mutassák be a fesztivál előadásait.

Az új megbetegedések utóbbi napokban közölt statisztikájában Kolozs megye az ország legfertőzöttebb megyéi között szerepel. Az elmúlt 24 órában 172-en fertőződtek meg a mintegy 700 ezer lakosú megyében. A prefektusi hivatal hétfői összesítése szerint az elmúlt két hétben Kolozsváron, Désen és Szamosújváron, valamint a néphagyományairól híres Szék községben is meghaladta az ezer lakosra jutó új esetek száma a kettőt.

Erdély nagy része veszélyeztetett – Bukarestben az iskolák bezárásra készülnek

Három megye kivételével most már

Románia szinte egész területén gyorsul a koronavírus-járvány terjedése,

a legnagyobb fertőzési rátával rendelkező román fővárosban pedig a hatóságok az iskolák bezárására készülnek – írja az MTI.

A közegészségügyi hatóság (INSP) kedden közzétett heti elemzése szerint nincs már olyan térsége az országnak, ahol csökkenne a fertőzés terjedésének üteme, Szatmár, Iasi és Vaslui megyében pedig az utóbbi héten egyenletesen terjedt.

Az INSP által közölt veszélyeztetettségi térképen – amelyet az egészségügyi rendszer terheltsége és a Covid-19-ben szenvedő súlyos betegek rendelkezésére álló intenzív terápiás ágyak száma alapján készítettek –

Arad, Szatmár és Máramaros megye kivételével egész Erdély, országos szinten pedig a 41 megyéből 27 veszélyeztetett térségnek számít

a koronavírus-járvány szempontjából.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése szerint az utóbbi napon több mint 3100-zal emelkedett és így túllépte a 160 ezret a Romániában diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, valamint

a kedden regisztrált 68 újabb halálesettel meghaladta az 5500-at a járvány romániai halálos áldozatainak száma.

Az utóbbi két hétben lakosságarányosan Bukarestben terjedt leggyorsabban a fertőzés. A INSP jelentése szerint a fővárosban – a 2011-es népszámláláskor feljegyzett 1,88 milliós lakossághoz viszonyítva – már meghaladták azt a fertőzési rátát, a lakosság három ezrelékét, amelynél a helyi járványügyi operatív törzs elrendelheti az iskolák bezárását és az áttérést az online oktatásra.

Bukarest kormánybiztosa azonban – az oktatási miniszterrel folytatott keddi egyeztetést követően – bejelentette: felkészültek ugyan erre a lépésre, de járványügyi szempontból nem az INSP által számolt 3,1 ezrelékes, hanem a GCS által közölt 2,69 ezrelékes fertőzési rátát tartják mérvadónak, amely a főváros jelenlegi 2,15 milliós lakosságát veszi alapul. Bukarestben akkor fogják teljes egészében az internetre költöztetni az oktatást, ha a GCS által közölt fertőzési ráta „tartósan és jelentősen” meghaladja a 3 ezreléket.

Bukarestben több mint 400 tanintézményben csaknem negyedmillió óvodás és iskolás tanul.

Romániában az oktatási minisztérium hétfői adatai szerint

eddig 517 iskolát tartottak zárva,

közülük 303-at azért, mert olyan településeken működtek, amelyeken az utóbbi héthetes fertőzési ráta meghaladta a lakosság három ezrelékét, a többi 214-et pedig azért kellett bezárni, mert több mint három osztályban megjelent a fertőzés.

További 5100 iskolában részlegesen költöztették az internetre az oktatást, és 12 ezer olyan tanintézmény volt, amely valamennyi tanár és diák jelenlétében, hagyományos óralátogatással működött Romániában.

Nyitókép: MTI/Kiss Gábor