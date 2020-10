A szenegáli hívők fittyet hánynak a koronavírusra

A koronavírus-járvány ellenére tízezrek zarándokoltak el keddre Szenegál szent városába.

A nyugat-afrikai hagyományos muzulmán zarándoklaton ugyanakkor más esztendőkben hárommillióan is részt vesznek. Mivel Szenegál továbbra is zárva tartja határait a ragály ellen, a korábbi tömeghez képest még szerénynek is volt mondható a zarándokok idei száma, ám a város lakói így is attól tartanak, hogy felszökik a fertőzések száma. A zarándokok zsúfolt buszokon érkeztek, mivel a sofőrök csak azután vágnak neki az útnak, ha minden hely megtelik, így szó sem lehetett biztonsági távolságtartásról.

Szenegál eddig viszonylag sikeresen vészelte át a járványt, mivel a hatóságok korlátozták az utazást és maszkviseletre kötelezték a lakosságot. Az afrikai országban 15 ezer bizonyított koronavírusos fertőzést jegyeztek fel mostanáig, a ragály miatt 312-en haltak meg.

Nyitókép: Pixabay.com