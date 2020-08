Megszólalt az ENSZ a hongkongi médiamogul eltartóztatása miatt

A sajtószabadság végét és a megfélemlítés politikájának terjedését jelenti Jimmy Lai hongkongi médiamogul őrizetbe vétele - figyelmeztetett Nathan Law hongkongi demokráciapárti aktivista hétfőn. "Őrült letartóztatások" - írta Law a Twitteren. "Vége a sajtószabadságnak Hongkongban. A nemzetbiztonsági törvény szétzúzza társadalmunk szabadságát, és a megfélemlítés politikáját terjeszti" - tette hozzá az aktivista, aki a nemzetbiztonsági törvény elfogadását követően Londonba emigrált. Az intézkedést Tajvan is elítélte.

"A lépés súlyos csapást jelent a sajtószabadságnak, az emberi jogoknak, a jogállamiságnak és a demokráciának Hongkongban"

- hangsúlyozta közleményében Xavier Chang, Caj Ing-ven tajvani elnök szóvivője. Chang jelezte: Tajvan más demokráciákkal karöltve továbbra is támogatja a hongkongi népet.

Az ENSZ emberi jogi főbiztossága mélységes aggodalmának adott hangot a történtek miatt. A főbiztosság felszólította a helyi hatóságokat: folyamatos ellenőrzésekkel biztosítsák, hogy senki sem él vissza az új nemzetbiztonsági törvénnyel, szükség esetén pedig módosítsanak a jogszabályon.

"Arra kérjük a hatóságokat: vizsgálják felül ezeket az eseteket, és biztosítsák, hogy a letartóztatások nem ütköznek a nemzetközi emberi jogi konvenciók és a hongkongi alaptörvény által biztosított jogok gyakorlásába" - mondta Jeremy Laurence szóvivő.

Lai a demokrácia egyik leghangosabb szószólója és Peking egyik leghevesebb bírálója Hongkongban.

A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap honlapján azt írta, hogy a 71 éves férfit két fiával, valamint az általa alapított Apple Daily című hongkongi lap felsővezetőivel együtt vették őrizetbe a nemzetbiztonsági törvény betartatásáért felelős, új rendőrségi egység tisztjei. A gyanú szerint Lai "idegen országgal játszott össze, lázító szavakat használt, és megtévesztő célú összeesküvésben vett részt".

A rendőrség közlése szerint az akció során elfogott további hat embert szintén a nemzetbiztonsági törvény által meghatározott bűncselekmények gyanúja miatt vették őrizetbe. Hozzátették:

az akció ezzel nem ért véget, és nem zárnak ki további letartóztatásokat.

A rendőrség hétfőn razziát tartott az Apple Daily-t működtető Next Digital székhelyén, ahol átkutatták a lap szerkesztőségét. Az Apple Daily egyik szerkesztője, Chan Pui Man a Facebookon azt ígérte, hogy a történtek ellenére a lap holnap is meg fog jelenni. A Peking által június 30-án elfogadott, majd azonnal hatályba is lépő nemzetbiztonsági törvény tiltja a szakadár tevékenységet, a felforgatást, a terrorizmust, valamint a nemzetbiztonság veszélyeztetésére idegen országokkal, vagy külső elemekkel való összejátszást, és egyes esetekben lehetővé teszi a gyanúsítottak kiadását Kínának.

A jogszabály megsértését háromtól tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik, de a legsúlyosabb bűncselekményekért akár életfogytiglani börtönbüntetés is járhat.

Bírálói szerint a törvény súlyosan csorbítja a szabadságjogokat és Hongkong autonómiáját. Kína az "egy ország, két rendszer" elve alapján nagy fokú autonómiát ígért Hongkongnak azt követően, hogy a korábban brit gyarmati uralom alatt álló város 1997-ben újra kínai irányítás alá került.

Nyitókép: MTI/EPA/Vernon Jüen