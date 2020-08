Repülőszerencsétlenség: közel kétszázan voltak a kettészakadt utasszállítón - videók

A baleset leszállás után történt a dél-indiai Kerala állam Kozsíkóde (Kozhikode) repülőterén. A The Indian Express beszámolója szerint a Dubajból érkező Boeing 737-es gépen 184 utas volt, köztük 10 gyerek, valamint a két pilóta és ötfős személyzet, összesen 191 fő. A pilóta és két női utas elhunyt, a másodpilóta súlyos sérüléseket szenvedett.

Számos utas - helyi híradások szerint mintegy 40 - is megsérült, őket a közeli egészségügyi intézményekbe vitték, súlyos sérültek is vannak köztük.

A balesetet vélhetően a monszun miatti heves eső okozta. Radzsív Dzsain, a polgári repülésért felelős indiai minisztérium szóvivője szerint a Boeing 737-es típusú utasszállítón nem keletkezett tűz.

