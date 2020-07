Jeges ár tarolt a nyári vihar után Gyumriban – videó

Hétfőn délután kezdett el szakadni az eső, amitől néhány perc múlva úgy néztek ki az utcák, mint a sarkvidéki óceán. Olyan mennyiségű csapadék esett, hogy a csatornák nem tudták elvezetni a vizet és később el is dugultak. Ennek következtében az utcákat elárasztotta a víz – írja az Origo helyi beszámolók alapján.

Az 1500 méter magasan fekvő hegyvidéki városban gyakoriak a jégesők, de hasonló jelenség még nem fordult elő. Az utcák eláradását követően több lakóházba és épületbe is betört a víz. Ennek ellenére a hatóságok jelentései szerint nem történtek sérülések.

Streets and basements in #Armenia's second-largest city of #Gyumri were flooded after heavy rainfall and hailstorm on Monday. pic.twitter.com/RXAhm9MqVs — Ruptly (@Ruptly) July 14, 2020