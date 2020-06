Az amerikai Országos Hurrikán Központ közlése szerint a trópusi vihar New Orleans környékén ért partot, miután Floridában özönvízszerű esőzéseket és legalább egy, pusztító tornádót okozott.

A New Orleans tengerparti vidékein élő közösségeket már vasárnap délután figyelmeztették, hogy hagyják el otthonaikat,

mert nem tudni, hogy a várost védő gátrendszer mennyire képes ellenállni az erős viharnak. New Orleans déli vidékein már szombaton kötelező evakuálást rendeltek el. A vihar a tenger hullámait és a New Orleansnál fekvő, 1600 négyzetkilométeres területen terpeszkedő Pontchartrain-tó vizét másfél-kétméteres magasra korbácsolja.

A Cristobal óránként 80-90 kilométeres széllökésekkel, özönvízszerű esőzéssel mintegy 300 kilométer hosszú sávban pusztít Alabama, Mississippi és Louisiana partjainál. Alabamában egy szigethez vezető hidat teljesen le kellett zárni, a Dauphin-szigetről az időjárástól függően kimentik az ott tartózkodókat. Mississippiben víz alá kerültek a tengerparti strandok és a part menti országutak is. Donald Trump amerikai elnök

szükségállapotot hirdetett Louisiana egész területére, ami azt jelenti, hogy a déli tagállam szövetségi anyagi támogatást kérhet a vihar utáni károk elhárításához.

A meteorológusok előrejelzései szerint a vihar nemcsak Louisianában, hanem a szomszédos Mississippi államban is okozhat komoly károkat. Várhatóan megárad a Mississippi és a térség többi folyója is, mivel egyes vidékeken akár 300 milliméternyi csapadék is hullhat.

A viharzóna az előrejelzések szerint kedden Arkansas és Missouri államok felé fordul és egészen az északi Nagy Tavak vidékéig pusztít majd.

Nyitókép: Pixabay