Erős földrengés volt Chilében

A rengés középpontját San Pedro de Atacama várostól 62 kilométerre délnyugatra jelölték meg, 145 kilométeres mélységben. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

Deep magnitude 6.8 #earthquake in northern #Chile about 15 minutes ago: signal from station CX.PB19 (Pico de Oro, Chile, courtesy of the Integrated Plate boundary Observatory) and obtained via @IRIS_EPO https://t.co/tRcznHf4Hu #OpenData displayed using #obspy software. pic.twitter.com/IaAorhfu2u