Már az Egyesült Államokban követelte a legtöbb életet a koronavírus

Ez egy nap alatt 27 508 fős növekedést jelent, 480 427 aktív esettel, akik közül 11 315-en vannak kritikus állapotban.

A legdrámaibb szám talán az, hogy már Egyesült Államokban szedte eddig a legtöbb halálos áldozatot a koronavírus-járvány. Az országban a szombati adatok szerint 20 513-an haltak meg, többen, mint az eddig leginkább sújtott hatvanmilliós Olaszországban, ahol 19 468 áldozatot regisztráltak.

A 328 millió lakosú Egyesült Államokban péntekről szombatra 27 508 új fertőzést és 1766 új halálesetet regisztráltak.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szombat délelőtt azt jelentette be, hogy az általa irányított államban egyetlen nap alatt 783 Covid-19-ben szenvedő vesztette életét. Hozzáfűzte, hogy New York államban a kór eddig több mint 8600 halálos áldozatot követelt. A kormányzó ugyanakkor megjegyezte, hogy a járvány görbéje lapul, mert az újonnan kórházba szállítottak száma csökken.

Bill De Blasio, New York város polgármestere szombaton bejelentette, hogy

az állami oktatási intézmények a tanév végéig zárva maradnak. A tanév hátralévő heteiben a város új internetes programokat indít a diákoknak,

és április végéig valamennyi diáknak biztosítja az internetes hozzáférést és a laptopot vagy tabletet.

New York városában különösen megugrott a regisztrált fertőzöttek száma a hajléktalanok körében. Jelentősen emelkedett a fertőzöttek és a halottak száma Chicagóban, Philadelphiában, továbbá a New Yorkkal szomszédos New Jersey államban és a déli Floridában.

Sajtóértesülések szerint több amerikai laboratóriumban is felgyorsítják a Covid-19 antitestekkel történő gyógykezelésének kísérleteit.

A járvánnyal leginkább sújtott államok:

New York: 180,458 eset (+8,100); 8,627 elhunyt (+783)

New Jersey: 58,151 eset (+3,563); 2,183 elhunyt (+251)

Michigan: 23,993 eset (+1,210); 1,392 elhunyt (+111)

Massachusetts: 22,860 eset (+1,886); 686 elhunyt (+87)

Pennsylvania: 21,655 eset (+1,315); 494 (+48)

Nyitókép: A koronavírus-járványban elhunyt áldozatokat temetik a New York-i Hart-szigeten 2020. április 9-én. Bill DeBlasio polgármester úgy nyilatkozott, hogy megvizsgálták az ideiglenes temetkezések lehetőségét a szigeten arra az esetre, ha megtelnek a városon belüli halottasházak. (MTI/AP/John Minchillo)