Az utazási iroda és a biztosító sem segített, a jegyárak pedig egymillióra nőttek

Eredetileg Luxorból Asszuánba vezetett volna a magyar pár útja, de végül Kairóba kötöttek ki a keddi napon, miután vasárnap este arról tájékoztatta őket az utazási irodájuk, hogy a hazafelé tartó járatukat – amelyre a jegyet több hónappal ezelőtt megvásárolták – törölték, ezért más lehetőséget fognak számukra biztosítani. Az alternatív ajánlatra azonban hiába vártak az utazásszervező társaság részéről, tette hozzá az InfoRádiónak nyilatkozó Beregi-Nagy Edit, ezért úgy döntöttek, hogy visszatérnek az egyiptomi fővárosba, miután onnan érhető el legkönnyebben Magyarország. Eközben azzal is szembesülniük kellett, hogy Egyiptom is lezárni készül a határait, a repülőkre megvásárolható jegyárak pedig

400 ezer forinttól 1 millióig ugrottak.

Az InfoRádió egykori munkatársa szavai szerint azonban úgy tűnik, hogy megoldódik a helyzet, miután felvették a kapcsolatot a magyar nagykövetséggel. A konzul azt tanácsolta nekik, hogy miután nagyon gyorsan változnak a dolgok, nem érdemes későbbi járatokra jegyet váltani, hanem inkább próbálkozzanak a repülőtéren. Ezt követően „valamilyen csoda folytán” találtak is egy Lufthansa-járatot a szerdai napra, ami ugyancsak nem volt olcsó, de nem közelítette meg az említett 1 milliós összegeket, így várhatóan sikerül hazatérniük – tette hozzá Beregi-Nagy Edit. Az út körülbelül 12 órás lesz egy frankfurti átszállással Budapestre.

A turisták körében egyébként nagy a bizonytalanság. Van, aki nagyon könnyen veszi a helyzetet, mondván, kivárja, amíg lecsillapodik a járványhelyzet és majd akkor hazatér, miközben mások pedig kétségbeesettek, és nem tudják mitévők legyenek – vázolta a helyzetet Beregi-Nagy Edit, aki egyetértett, hogy a repülőjegyárak, amelyekkel az elmúlt napon ők is szembesültek, nagyon ijesztőek voltak, ráadásul azzal együtt, hogy senki nem garantálta azt, hogy az a járat valóban el is fog indulni. De például az eredeti légitársaságukkal semmilyen módon nem sikerült felvenniük a kapcsolatot, úgymond „eltűntek”, miközben az utazásszervező is kihúzta magát ebből ez egészből, mondván: csak utazásközvetítők, és nem feladatuk az utasok hazaszállítása. De a biztosítótól is csak annyit választ sikerült „kicsikarniuk”, hogy ez

nem biztosítási ügy, és őket gyakorlatilag hidegen hagyja.

Az InfoRádió volt munkatársa arra is kitért, hogy egyébiránt Egyiptomban két nappal ezelőttig egy szó nem esett a koronavírusról és minden a megszokott kerékvágásban zajlott. Vasárnap este tapasztalták először, hogy teljesen kiürültek a luxori utcák.

Úgy tudják amúgy, hogy hazaérkezésük után kéthetes otthoni karantén javasolt számukra, miután nem olyan országból térnek haza, ami súlyosan fertőzött.

