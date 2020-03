Megtalálták azt a pontot, ahonnan elvileg fel lehetne göngyölíteni a koronavírust

November közepére vezethető vissza az első olyan eset Kínában, melyben egy páciens megbetegedését igazolhatóan az új típusú koronavírus okozta - írta internetes oldalán egy pénteken megjelent cikkben a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.

A SCMP birtokába került hivatalos belső dokumentum szerint a közép-kínai Hupej tartományból származó 55 éves páciens lehetett az első, akit november 17-én megfertőzött az új koronavírus. Attól a naptól kezdve pedig minden nap egy és öt között volt az új fertőzöttek száma. December 17-én regisztráltak először kétszámjegyű növekedést a fertőzöttek számában egy napon belül, december 20-ára pedig már 60 esetet tartottak számon. Csang Csi-hszian, a Hupeji Tartományi Kórház orvosa december 27-én közölte a kínai egészségügyi hatóságokkal, hogy a megbetegedéseket egy új típusú koronavírus okozza. Akkora már több mint 180 ember fertőződött meg, de az orvosok még nem feltétlenül voltak tisztában a fertőzés okával. 2019 utolsó napjáig 266 fertőzöttről tudtak, majd 2020 január 1-jén már 381 esetet regisztráltak. A vuhani egészségügyi hatóságok ezzel szemben január 11-én még csupán 41 fertőzöttet jelentettek hivatalosan.

A novemberben jelentett első kilenc fertőzött - négy férfi és öt nő - közül egyik pácienst sem jelölték meg, mint nulladik fertőzöttet.

A SCMP rámutat: lehetséges, hogy még korábbi esetek is voltak azoknál, amelyeket a lap birtokába került dokumentumban felsoroltak.

Aj Fen, a Vuhani Központi Kórház orvosa volt az első, aki megpróbált hírt adni az új vírus felbukkanásáról. Az orvos arról számolt be, hogy a kórházban december 16-án diagnosztizáltak egy beteget, egy korábban ismeretlen koronavírus okozta fertőzéssel.

Más orvosok beszámolója alapján úgy tűnik, hogy

Vuhanban az egészségügyi dolgozók december végén értesültek az új koronavírus megjelenéséről, de azt az utasítást kapták, hogy ne adjanak ki semmilyen információt a nyilvánosságnak.

Kínát többen vádolták azzal, hogy megpróbálta elkendőzni a járványt, és emiatt túl későn vezetett be óvintézkedéseket, hátráltatva a többi ország előkészületeit. Kínai oldalról ezzel szemben az utóbbi hetekben több olyan nyilatkozat hangzott el, amelyek megkérdőjelezik az ország felelősségét. Csao Li-csian kínai külügyi szóvivő a Twitteren tett közzé egy videót, amelyben az amerikai járványügyi központ igazgatója az amerikai kongresszus előtt kijelenti, hogy egyes haláleseteket, melyeket korábban az influenzának tulajdonítottak, utólagos vizsgálatok alapján az új koronavírus okozott az Egyesült Államokban. Csao a videóhoz mellékelt bejegyzésében magyarázatot és átláthatóságot követel az Egyesült Államoktól, és hozzáfűzi: "akár az amerikai hadsereg is lehetett az, aki behozta a járványt Vuhanba". Egyes, a kínai közösségi oldalakon terjedő elméletek szerint az új koronavírust az októberben, Vuhanban megrendezett Katonai Világjátékokon részt vevő amerikai csapat hozhatta be a városba.

Csung Nan-san, Kína vezető légzőszervi szakértője pedig a múlt hónapban tett olyan kijelentést, miszerint

nem igazolt, hogy az új koronavírus Kínából származik.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság pénteki jelentése szerint csütörtök éjfélig már csupán 5 újabb fertőzöttet diagnosztizáltak a 11 millió lakosú Vuhanban, ahol már második napja 10 alatti a napi új esetek száma. Hupej tartomány többi részén nyolc napja nem jelentettek egyetlen új fertőzöttet sem. Az ország többi részén 3 újabb esetet regisztráltak, és a páciensek mind külföldön fertőződtek meg, majd utaztak Kínába. Az ország szárazföldi részén csütörtök éjfélig a járvány 80 813 fertőzéshez, és 3176 halálesethez vezetett. A gyógyultak száma meghaladja a 64 ezret, miközben jelenleg még több mint 13 ezren állnak kezelés alatt.

