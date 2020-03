WHO: a világjárvány veszélye nagyon is valóságossá vált

"Most, hogy a vírus ennyi országban megjelent, a világjárvány veszélye nagyon is valóságossá vált. Ugyanakkor ez lenne az első pandémia, amelyet ellenőrzés alatt lehetne tartani. A lényeg ugyanis, hogy

nem vagyunk kiszolgáltatva a vírusnak"

- közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adamon Gebrejeszusz.

Hangsúlyozta azt is, hogy a fertőzéses esetek aránytalanul oszlanak meg világszerte, minthogy a betegek többsége országok egy kis csoportjára összpontosul. A csaknem 110 ezer fertőzött 93 százaléka négy országban él - tette hozzá.

Mint mondta,

országos szinten a járványt még mindig kordában lehet tartani a fertőzés terjedésének megakadályozását célzó lépésekkel.

Az olaszországi helyzettel kapcsolatban megjegyezte, bátorító, hogy az ottani vezetés határozott intézkedéseket rendelt el. Hozzáfűzte: a WHO reméli, hogy ezek hatékonynak bizonyulnak.

"Akár pandémiáról van szó, akár nem, az a játékszabály, hogy sosem szabad feladni" - emelte ki a főigazgató.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Kínából jelentett mintegy 80 ezer fertőzött több mint 70 százaléka meggyógyult, s őket haza is engedték a kórházakból.

Hazai helyzet Magyarországon kilenc fertőzött van, a szám hétfő reggel emelkedett kettővel. Karanténban 67-en vannak.

Súlyos a helyzet Olaszországban

Olaszországban 97-tel emelkedett a halottak, és több mint ezerötszázzal a diagnosztizált fertőzöttek száma a polgári védelmi hatóság hétfő esti tájékoztatója szerint. A diagnosztizált fertőzöttek száma 9172, jelenleg több mint négyezer beteget kezelnek kórházban. A halottak száma elérte a 463-at. Az elhunytak több mint nyolcvan százaléka hetven év feletti.

A hatóság figyelmeztetést adott ki Róma városára, s közölte, hogy a készültségi fokozatot a legmagasabbra tervezik emelni országosan, ahogyan Észak-Olaszországban történt. A lezárt térségekbe vezető utakon pedig megkezdődött a ki- és belépések ellenőrzése, a milánói központi vasútállomáson hétfőn ezrek várakoztak indulásra.

Romániában másfél hetes rendkívüli iskolai szünetet rendeltek el a koronavírus miatt, és karanténba helyeznek vagy elkülönítenek mindenkit, aki Olaszországból érkezik. A rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős testület döntött arról is, hogy a hónap végéig felfüggesztik az Olaszországba tartó vagy onnan érkező buszjáratokat. Az általános- és középiskolákban szerdától nem lesz tanítás, egészen a jövő hét végéig.

Ludovic Orban miniszterelnök azt mondta, hogy szükség esetén a rendkívüli szünetet meg is hosszabbíthatják. Romániában eddig 17 koronavírusos esetet igazoltak, 20-an vannak karanténban, és több mint 12 ezer ember otthoni elkülönítés alatt.

Uniós tanácskozás

Ciprus bejelentette hétfőn a két első megbetegedést, így a járványnak immár mind a huszonhét európai uniós tagállamban vannak fertőzöttje.

Az EU-tagországok vezetői hamarosan vészhelyzeti videokonferenciát tartanak a járvány európai kitörésére adható válaszok összehangolása érdekében - jelentette be Charles Michel, Európai Tanács elnöke.

Hétfő délelőtt a koronavírus terjedése kapcsán nemzetközi videokonferenciát tartottak Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kezdeményezésére, amelybe a magyar, az olasz, a román, a horvát és a bolgár kormányfő, a ciprusi elnök és az osztrák kancellár kapcsolódott be.

Korlátozások

Egészségügyi ellenőrzést vezetnek be Lengyelország összes közúti, vasúti határátkelőhelyén, illetve a balti-tengeri kikötőkben is - jelentették be hétfőn Varsóban. Mateusz Morawiecki miniszterelnök közölte: az új koronavírus gyors külföldi terjedése miatt még hétfő délután bevezetik az ellenőrzést a német határon négy átkelőhelyen, valamint a cseh határon egy helyen. Három napon belül az intézkedést a nemzetközi vonatokra is kiterjesztik.

Koronavírusra tesztelik az olasz-osztrák határon átkelő utasokat is keddtől. Az ellenőrzést az osztrák egészségügyi hivatalok munkatársai végzik majd, a rendőrség jelenlétében. Az autósokat és a vonatok utasait szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Ausztriában hétfőig 140-re nőtt a megbetegedések száma.

Törlések

A koronavírus-járvány miatt elhalasztják idén az április 21-én megtartani tervezett hagyományos auschwitzi Élet menetét.

Az ír kormány törölte a március 17-i hagyományos Szent Patrik-napi felvonulást Dublinban és Corkban.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Mourad Balti Touati