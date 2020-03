Az első 100 hivatalban töltött nap értékelésére összehívott sajtótájékoztatón elsősorban a jelenlegi kihívásokról beszélt Brüsszelben Ursula von de Leyen. Az Európai Bizottság elnöke a migrációs helyzetről azt mondta, az Európai Unió sokkal felkészültebben reagál a jelenlegi krízisre, mint ahogy azt 2015-ben tette, de ez még mindig nem elegendő.

Többször is hangsúlyozta, hogy két kötelessége van a 27-eknek, illetve az érintett álllamoknak:

a külső határok védelme és az alapjogok biztosítása,

vagyis például a menedékkérelem-benyújtási jog lehetővé tétele. Azt azonban egyszer sem mondta ki az őt kérdező újhságíróknak válaszolva, hogy Görögországnak be kellene fogania a határainál lévő menekülteket. Ehelyett azt hangsúlyozta, hogy csökkenteni kell az unió határain a nyomást, és ezt követően lehet az ott lévő emberek helyzetét rendezni. Ehhez azonban Ankarával is egyezségre kell jutni, amit a Bizottság egyik kiemelt céljának tekint.

Ursula von de Leyen jelezte, az Unió eddig is és a jövőben is segíteni szeretné Törökországot a területén lévő szíriai menekültek ellátásában. Ennek részleteiről a következő hetekben tárgyal majd Brüsszel és Ankara.

„A török elnök mondta, hogy nyitva vannak a határok. Azonban a helyzet az, hogy unió határai nincsenek és nem is voltak nyitva”. A bizottság elnöke bejelentette, a tesültet húsvét után mutatja be új migráció és menekültügyi csomagát. Addig is Görögország a korábbi 350 millió euró után újabb 350 millió eurót kap a migrációs helyzet kezelésére,

múlt heti kérésére pedig öt ország, Luxemburg, Franciaország, Finnország, Portugália és Németország jelezte, hogy kész kísérő nélküli fiatalkorúakat befogani a túlzsúfolt görög szigetekről.

Az új kronavírus-járvánnyról Ursula von der Layen azt mondta, a bizottság folyamatosan értékeli a helyzetet, és azt kérte a tagállamoktól, hogy mihamarabb jussanak kompromisszumra a következő hét éves költségvetés kérdésében, mert ez adhatja az alapját a leendő segítségnyújtásnak. A pénzügyminiszterek jövő heti ülésén a járvány gadzasági- és pénzügyi hatásai, illetve az azokra adandó válaszok lesznek a középpontban.

A jövőről a bizottság elnöke azt mondta, ma már nem kérdés, hogy az unió klímasemleges lesz-e, jelenleg az ahhoz vezető út kidolgozása zajlik. Mindeközben cél az is, hogy az Unió minden szempontból versenyképes legyen, éppen ezért kedden bemutatják a bizottság iparstratégiáját, szerdán pedig a körforgásos gazdasági cselekvési tervét.

A brexitfolyamatról Ursula von der Leyen azt mondta, a felek bemutatták elképzeléseiket, most Londonon a sor, hogy eldöntse, mennyire szeretne közel maradni a belső piachoz. Minél szorosabb együttműködést akar a brit vezetés, annál inkább teljesítenie kell az egységes piac szabályait. A londoni plitikusoknak azon is el kell gondolkodniuk, hogy a kedvezményekért mit tudnak cserébe ajánlani a 27-eknek – mondta a bizottság elnök első 100, hivatalban töltött napja értékelésére tartott sajtótájékoztatóján.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet