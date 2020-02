Koronavírus - Újabb fertőzötteket találtak a hajón, amelyen magyarok is dolgoznak

Először egy enyhe tüneteket mutató, hatvanas éveiben járó házaspárt szállítottak a hajóról egy japán kórházba vasárnap, majd egy nőnél is kimutatták a tüdőgyulladást okozó Covid-19 vírust - írja a The Times of Israel című lap.

A karantén szerdára ígért végét további tizenkét izraeli turista várja a hajón. Az első két izraeli beteg hírére a többi izraeli utas körében pánik és düh uralkodott el. Egyikük felszólította Izraelt, hogy sürgősen evakuálja őket, és bírálta a hatóságokat, mert szerinte nem ismertetik velük a valódi helyzetet.

Az egészségügyi minisztérium igazgatóhelyettese Japánba utazott, hogy részt vegyen az ott rekedt izraeliek távozásának előkészítésében, és hazakísérje őket. Közben az izraeli egészségügyi tárca tovább szigorította a korábban bejelentett óvintézkedéseket. Ezentúl nemcsak a Kínából, hanem a Hongkongból, Thaiföldről, Makaóból és Szingapúrból visszatérő izraelieknek is karanténba kell vonulniuk két hétre otthonukban, és erre az időszakra betegszabadságot vehetnek ki.

Az El Al izraeli nemzeti légitársaság vasárnap bejelentette, hogy felére csökkenti a thaiföldi fővárosba tartó járatainak számát. A vállalat korábban, januárban a koronavírus kitörése miatt két hónapra felfüggesztette Kínába tartó repülőjáratait.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy a japán hatóságok döntése alapján a jokohamai kikötőben veszteglő Diamond Princess hajó személyzetét a koronavírus miatt további két hétig tartják karantén alatt, miután az utolsó utas is partra száll várhatóan ezen a héten.

Szijártó Péter közölte, hogy a hajón lévő magyar állampolgárok jól vannak, jelenleg is tünetmentesek, de mivel a személyzet tagjai, további két hét karantén vár rájuk is. A minisztérium kapcsolatban marad velük, és ezután is mindenben segíti őket - tette hozzá.

Az amerikaiakat elvitték

Két repülőgépen elhagyták Japánt a Diamond Princess amerikai utasai, a mintegy 340 amerikai állampolgár már útban van hazájába azt követően, hogy átesett azon a vizsgálaton, amelynek célja kimutatni a tüdőgyulladást okozó COVID-19 koronavírust.

A tünetmentesnek ítélt utasokra hazájukban újabb 14 napos karantén vár két texasi és egy kaliforniai szövetségi intézményben. Azok az utasok - az amerikai Fertőző Betegségek Nemzeti Intézetének igazgatója szerint negyven amerikai állampolgáról van szó -, akik Japánban maradtak, helyben kapnak kórházi kezelést. A hajó amerikai utasainak elszállítására az amerikai kormányzat bérelt két chartergépet, amely a tokiói Haneda repülőtéren vette fedélzetére utasait.

A Diamond Princess üdülőhajón eddig 1219 ember szűrését végezték el, és 355 lelete pozitív lett. Hozzátette, hogy közülük 73 ember már tünetmentes. A hajó fedélzetén 3700 utas és dolgozó - közöttük három magyar állampolgár - tartózkodott. A tengerjárót azután vonták karantén alá, hogy egy Hongkongban kiszálló utasról kiderült, megfertőzte a COVID-19 vírus. Azóta a hajón egyre több lett a fertőzött, őket külön erre a célra kirendelt kórházakba vitték Japánban.

Hupejben betiltottak mindenféle közúti közlekedést

Kínában újabb óvintézkedésekkel próbálják megfékezni az új típusú koronavírus-járvány terjedését a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban, miközben az ország többi részén tovább mérséklődött a napi új fertőzöttek száma.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság hétfőn közölt adatai szerint a koronavírussal fertőzöttek száma vasárnap éjfélig 2048 új megbetegedéssel 70 548-ra emelkedett. Ugyaneddig 105 új halálozást jelentettek, amivel a járvány halálos áldozatainak száma Kínán belül elérte az 1770-et.

Hupejen kívül az ország többi részén a napi új fertőzöttek száma immár tizenharmadik napja folyamatosan csökken.

A február 3-án jelentett 890 új esettel szemben hétfőn 118 újonnan diagnosztizált betegről számoltak be a több mint három hete lezárt tartományon kívülről.

Vasárnap éjfélig a felgyógyultak száma tízezer fölé emelkedett Kínában. Hupej tartomány kormányzata vasárnap bejelentette, hogy még szigorúbb óvintézkedéseket vezet be a járvány megfékezésére. Az 58 milliós tartomány lakói ennek értelmében nem hagyhatják majd el a lakóhelyükül szolgáló városi lakónegyedeket vagy falvakat, ahová pedig csupán a legszükségesebb esetben engednek majd bármilyen külső személyt vagy járművet.

A tartományban betiltottak mindenféle közúti közlekedést - a rendőrautók, a mentőkocsik, a létfontosságú árukat szállító és a külön engedéllyel rendelkező járművek kivételével.

Korlátozni fogják továbbá az emberek számát az üzletekben, és a bevásárlást is csak közösségi szervezésnek megfelelően intézhetik majd azok, akik engedélyt kapnak lakóhelyük elhagyására.

A tartományban már bezáratták az összes olyan üzletet, amely nem folytatott nélkülözhetetlen tevékenységet, a gyógyszertáraknak pedig kötelező begyűjteniük a megfázás és láz tüneteinek enyhítésére szolgáló gyógyszerek vásárlóinak személyes adatait és elérhetőségeit.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint lehetetlen megjósolni a járvány további alakulását. Közben a szervezet által Kínába delegált nemzetközi szakértői csoport megkezdte az egyeztetéseket a kínai szakértőkkel.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szóvivője vasárnap azt mondta, hogy a fertőzöttek körében a súlyos állapotban lévők aránya szombat éjfélig 22 százalékra csökkent a január 27-én jelentett 32 százalékról. Ez a bizottság szerint a vírus elleni óvintézkedések hatásosságára utal.

Nyitókép: MTI/AP/Kyodo News/Harima Hiroko