Kiszámolták, kik buknak a legnagyobbat a brexittel

Az EPP mellett csak a szélsőjobboldali Identitás és Demokrácia növeli majd képviselőinek számát a frissített, 705 tagú EP-ben, mindenki más rosszabbul jár majd - írja a Bruxinfo.

Az EP belső kutatóintézete kiszámolta, hogy az egyes frakciókra milyen hatással lesz a 73 brit képviselő távozása és 27 mandátum újraelosztása 14 tagállam között. (A fennmaradó 46 képviselői helyet a későbbi bővítésekre tartalékolja az EP, amelynek így a létszáma átmenetileg 705-re csökken).

Az aktualizált számokat Jaume Duch, az Európai Parlament szóvivője tette közzé twitter-oldalán.

After #Brexit, the #EP will be composed of 705 elected MEPs. This is how the hemicycle could look like.



The final EP composition awaits confirmation of the names of the elected MEPs by the 14 Member States concerned and confirmation of the political Groups for affiliation. pic.twitter.com/gccOmxRAOp