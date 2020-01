Elképesztő jégeső csapott le az ausztrál fővárosra - fotók

Ha nem lett volna elég a hónapokig pusztító bozóttűz, majd a pár napja hirtelen lezúduló eső okozta árvíz, most ismét megmutatta kegyetlenebbik arcát a természet. Brutális jégeső csapott le a kontinensnyi ország fővárosára, a megdöbbentő fotókat a Met Hír tette közzé közösségi oldalán.

A twittert is pillanatok alatt elárasztották az újabb szélsőséges időjárási jelenségről készült fotók és videók.

Just has the worst hailstorm in Canberra ever! #Canberra pic.twitter.com/nq2zl02Tpk