Lezuhant egy kisrepülő Dakotában

A repülőgépen összesen tizenketten voltak. Az egymotoros Pilatus PC-12 típusú utasszállító kisrepülőgép viharos, havazással kísért időben szállt fel Chamberlain városának repülőteréről.

Az Idaho államban található Idaho Falls városába indult gép két kilométerre a chamberlaini légikikötőtől csapódott a földnek. Sajtójelentések szerint időjárási riasztást adtak ki a térségre.

Knudson szerint az időjárási tényező is szerepet fog játszani a baleset okának kiderítésére indított vizsgálatban.

#USA: At least Nine people killed including two children and three others injured in a plane crash at South #Dakota, #US, shortly after take-off about two KMs away from the Chamberlain airport. Reports say Three survivors were taken to the hospital in Sioux Falls. US media. pic.twitter.com/PZW8CuzOXg