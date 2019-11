Szakértő: további garanciákat várnak Várhelyi Olivértől

A kérdéseknél kiderült, hogy a meghallgatást megpróbálják a hitelességre "kihegyezni", erre irányultak a kérdések, hiszen a mintegy két és fél órás parlamenti meghallgatás jelentős részében az Orbán-kormánytól való világos elhatárolódást és garanciákat kértek a képviselők a magyar biztosjelölttől arra, hogy a bővítési és szomszédságpolitikai tárca birtokosaként hitelesen képviseli majd az EU értékeit és politikáit.

Ez volt a fő probléma, és úgy gondolták, hogy erre nem kaptak megfelelő magyarázatokat - magyarázta a történteket a Gyévai Zoltán.

A kétharmados jóváhagyáshoz szükséges 48 szavazat helyett csak 30-at kaphatott parlamenti források szerint a magyar biztosjelölt, akit a szocialisták és a liberálisok sem támogattak a zöldek és a szélsőbaloldal mellett. Az egyesült baloldal és a zöldek képviselői már előre megmondták, hogy nemmel fognak szavazni.

Arra a felvetésre, hogy valójában nem is Várhelyi Olivér személyével volt a baj, hanem bárkit is jelölt volna az Orbán-kormány, ugyanez a sors várt volna rá, a Bruxinfo főszerkesztője azt mondta, nyilván a magyar kormányfő, ahogy minden más miniszterelnök is olyan személyt jelöl a biztosi posztra, aki élvezi a bizalmát. Várhelyi Olivér korábban olyan pozíciókat védelmezett, amelyek esetében, bővítési biztosként épp az ellenkezőjét kell majd tennie. A meghallgatáson azt várták volna tőle, hogy a lehető legnagyobb mértékben határolódjon el az Orbán Viktor vezette kormánytól.

. @EP_ForeignAff has decided to ask Commissioner-designate Várhelyi to answer additional written questions following his hearing this morning. Deadline Monday 18/11 at noon. #EPhearings pic.twitter.com/pZ9Pt7pmkI