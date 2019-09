Menet közben elaludt a Tesla sofőrje - és nem történt semmi

Vasárnap készült az a felvétel, melyen jól látható, hogy Massachusetts környékén egy Tesla vezetője nagy sebesség mellett alszik a kormánynál. A helyi WHDH TV News 7 Boston videofelvétellel is rendelkezik az esetről, ezen jól láthatóan elaludt a Tesla vezetője - írja a baon.hu.

Már több alkalommal rögzítették, amint Tesla-sofőrök aludtak a volán mögött. Az autopilóta üzemmódot be lehet kapcsolni az elektromos autókban, a sávon belül tartja az autót, fékez és gyorsít a sofőr helyett, de továbbra is aktív felügyeletre kötelezi a vezetőket.

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. ?? pic.twitter.com/RQD2LBSnGh