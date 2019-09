Egy terület, amit Theresa May után Boris Johnson is teljes mellszélességgel véd

A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) nem képezi majd tárgyát a Nagy-Britannia uniós kiválását követően az Egyesült Államokkal folytatandó kereskedelmi tárgyalásoknak - jelentette ki Boris Johnson brit miniszterelnök a londoni látogatáson lévő Mike Pence amerikai alelnöknek. "Az NHS nincs a tárgyalóasztalon" - hangsúlyozta Johnson, amikor Pence-t fogadta Downing Street-i hivatalában.

Az ellenzéki Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője ellen irányuló szurkálódásként megjegyezte: "Nem vagyunk nagyon oda a klórozott csirkétekért - van nekünk egy saját hatalmas klórozott csirkénk az ellenzéki padsorokban".

A fertőtlenített baromfi az Egyesült Államokkal szembeni gyenge tárgyalási pozíció szimbóluma lett az EU-ban maradni kívánó britek számára,

mivel egy esetleges megállapodáshoz Nagy-Britanniának bele kell majd törődnie a klórral mosott amerikai csirke importjába.

Pence arról beszélt, hogy az Egyesült Államok támogatja Nagy-Britannia tervezett kilépését az Európai Unióból, amit követően azonnal kész és hajlandó egy szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalni. Korábban Donald Trump amerikai elnök vetette fel, hogy a szabadkereskedelmi tárgyalások tárgyává kellene tenni az NHS-t is, de gyorsan visszakozott, miután az Egyesült Királyságban köztiszteletben álló intézménnyel kapcsolatban tett kijelentése számos brit polgár nemtetszését váltott ki. Theresa May akkori miniszterelnök is kijelentette, hogy szóba sem jöhet az NHS-ről tárgyalni.

Pence szerint Washington és London akár meg is négyszerezheti kereskedelmi forgalmát.

"Türelmetlenül várjuk, hogy kiállhassunk Nagy-Britannia mögött, és minden tőlünk telhetőt megtehessünk a történelmi és különleges kapcsolatunk megerősítése érdekében" - fűzte hozzá Mike Pence.

Johnson arról is beszélt, hogy

szeretné a brit termékekre vonatkozó amerikai kereskedelmi korlátozásokat - mint fogalmazott - a skót haggies-től a brit bárányhúson át a mosdótálcáig terjedően lebontani.

"Tudom, hogy elég kemény alkudozók vagytok, ezért keményen fogunk dolgozni azon, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás minden félnek előnyös legyen" - hangoztatta Johnson.

Nyitókép: MTI/AP/Alberto Pezzali