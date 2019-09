A kaliforniai hajótűz rengeteg áldozatát megtalálták

A kirándulóhajó 39 emberrel a fedélzetén hétfő hajnalban gyulladt ki a Los Angelestől 140 kilométerre lévő Santa Cruz körzetében.

#CoastInc : @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA

A 34 utast álmában érte a tűz, a fedélzeten lévő ötfős legénység viszont ébren volt, ők a tengerbe ugrottak, és egy másik hajó kimentette őket.

A megtalált holttestekből 20-at már felszínre hoztak, ötöt még nem tudtak a veszélyes körülmények miatt. Utóbbiak a parttól mintegy 20 méterre lévő, felfordult hajótest alatt vannak. Jelenleg apály van a tengeren, és a visszahúzódó víz folyamatosan mozgatja a hajótestet - mondta egy másik parancsnok, Monica Rochester.

A better report on the #diveboat #CONCEPTION fire off Santa Cruz is here; the boat reportedly is owned by Truth Aquatics out of Santa Barbara and was on a three-day tour. https://t.co/r7SNRXb1JU pic.twitter.com/Kz8rukWadd