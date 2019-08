Az amazónai pokol nem hasonlítható egy hétköznapi erdőtűzhöz

Az Amazonasnál található esőerdő az ember számára áthatolhatatlan dzsungel, behatolni, egy bizonyos területen megkezdeni az oltást, teljes mértékben lehetetlen, ezáltal

eredményt elérni a tűz oltásában a természet segítségével és a légi oltással lehetséges

– hangsúlyozta Jambrik Rudolf.

A magyarországi erdőtüzek kapcsán is – nem egy alkalommal – alkalmaznak légi tűzoltást helikopterekkel, az igazi eredményt ezek hozzák a tűzoltók számára. Idehaza lehetőség van az erdő szélén tűzoltóautók vízsugaraival is akadályozni a tűz terjedését, ez azonban Brazíliában elképzelhetetlen, tette hozzá a nyugállományú tűzoltó ezredes.

A szakember úgy látja, hogyha a környező országok hadseregeit, a tűzoltással foglalkozó katasztrófavédelmi szervezeteit, valamint az összes rendelkezésre álló technikát bevetnék, a kedvező időjárás segítségével, az komoly előrelépést jelentene a tűz eloltásában.

Az ideális időjárás alatt, folytatta Jambrik Rudolf, az esőt kell érteni, az uralkodó széljárásnak ugyanis nincs jelentősége, miután egy ekkora erdőtűz a terjedési irányát saját magát gerjeszti.

Hogyha minden eszköz és feltétel adott lenne, akár egy héten belül redőződhetne a brazíliai helyzet, hiszen a tüzek 40 százalékát az eső "lerendezte",

tette hozzá.

Jambrik Rudolf egyetértett abban, hogy az amazóniai tűzvész lehet – főként kiterjedése miatt –

a valaha volt legnagyobb kihívás a tűzoltók számára,

a tétje pedig óriási, miután ez a terület a világ tüdeje, jegyezte meg.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság égisze alatt működő, több száz főből álló, gyorsreagálású egysége, a HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) bár külföldön is bevethető, fontos hangsúlyozni, hogy nem Dél-Amerikában – fogalmazott a szakember –, "a távolság nélkülözi azt az eszköztárat, amit magukkal vihetnének, földi eszközökkel, fűrészekkel, lapátokkal lehetetlenség eredményes munkát végezni", ismételte meg. Ezen felül hiányzik a fogadóország felkérése, ahogyan az egészségügyi biztosítás is, ugyanis az önkéntesek nem rendelkeznek megfelelő védőoltásokkal sem például, ami lehetővé tenné a HUNOR csapatát az eredményes munkavégzésre.

Nyitókép: MTI/AP/Brazil Ministry of Defense