Tálas Péter: Amerika rájött, hogy Kína többet nyert, mint hitték volna

Jogos az az amerikai aggodalom, miszerint az országot középtávon Kína tudja megszorítani – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója.

"Azt látják, hogy

gazdasági és technológiai tekintetben Kína befolyása egyre nagyobb,

ezt mutatják az adatok is, még akkor is, ha a hatékonyság az Egyesült Államokban jóval nagyobb, a kínai GDP-t döntően 1,4 milliárd ember állítja elő, az amerikait 300 millió."

Az Egyesült Államok és a Huawei kínai telekommunikációs cég közötti csatáról Tálas Péter azt mondta, hogy az szakértők szerint az 5G technológia birtoklásáról szól.

"Ebben

a technológiában az Egyesült Államoknak nincsen versenyképes, felmutatható cége, olyan, mint a Huawei.

Az európaiak a Nokia-Ericssonról szokták mondani, hogy ők azok, akik még ebbe az 5G-be bele tudnak szólni.

Tálas Péter szerint Donald Trump Kína elleni kereskedelmi háborúja arról szól, hogy

az ázsiai óriás elért egy olyan pontra, ami zavaró az Egyesült Államok számára.

"Kína elérkezett egy olyan gazdasági fejlettségi szintre és olyan nemzetközi gazdasági pozícióba, ami az Egyesült Államok számára már kihívást jelent. Ugye a szabad kereskedelmet azok hirdetik meg, akik a legerősebbek. Trump protekcionista gazdaságpolitikája pedig azt jelenti, hogy rájött, a kínaiak ebben a játékban többet nyertek, mint amire Amerika számított."

Kína néhány technológiai területen átvette a vezetést az Egyesült Államoktól - tette hozzá Tálas Péter.

"Van ezen kívül számos olyan terület, ahol további kártyáik vannak, mondjuk

a ritka fémek, amik jelentős részét a kínaiak birtokolják,

tehát én egy nagy gazdasági küzdelmét látom egy felemelkedő hatalomnak és egy korábbi monopóliumát elvesztő hatalomnak."

Kína pedig - mint Tálas Péter vélekedik - lassan tudatára ébredt erejének.

"Egy picit szerepet cserélt a két ország. Eddig ugye az Egyesült Államok volt a szabad kereskedelem nagy élharcosa, most pedig, ha megnézzük a davosi világgazdasági fórumokat, a kínaiak, akik azt mondják, hogy minél szabadabb kereskedelem kell. Az amerikaiak rájöttek, hogy ezt valahol egész egyszerűen meg kell állítani, vagy legalább megpróbálni."

Tálas Péter szerint a két ország közötti kereskedelmi háború most kis lángon fog égni, mert már látható, hogy az amerikai gazdaságra is negatív hatással van, ez pedig hatással van Donald Trump esetleges 2020-as újraválasztására is.

Észak-Korea: a sikeres hadszíntér

Tálas Péter szerint szerint az amerikai elnök következetes politikát folytat Észak-Koreával szemben.

"Azt gondolom, az amerikai elnök úgy érzi, hogy Észak-Korea az a terület, ahol ő igazán különösen sikeres lehet. A Trump-Kim találkozók lényegében elértek egy dolgot: Észak-Korea nem hajtott végre kísérleti atomrobbantást. Ez egy nagyon fontos dolog."

A szakértő úgy látja: addig amíg nem történnek komoly lépések az atomfegyverek leszerelésével kapcsolatban, Donald Trump nem teljesít olyan ígéreteket, amelyről úgy gondolja, hogy Észak-Koreát jobb helyzetbe hozza.

