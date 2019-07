Szörnyű részletek a japán tűzvészről

A korábbi hírek még 24 halálos áldozatról szóltak. Harminchat embert szállítottak kórházba. Szemtanúk beszámolói szerint a japán stúdióba egy férfi rontott be, szétlocsolt valamilyen folyadékot, majd meggyújtotta. A tűzben az elkövető is megsérült, ő is kórházban van.

#UPDATE Latest on #Kyoto animation studio fire:

- ten feared dead, dozens injured

- a man taken into custody for arson

- investigation into the cause of fire underway



More: https://t.co/zs24zEjvFT pic.twitter.com/A5bEhqcSAH