Migránsok katasztrófája Tunézia partjainál

Flavio Di Giacomo, a Nemzetközi Migrációs Szervezet szóvivője elmondta, hogy négy túlélőt sikerült kimenteni a vízből, őket Tunéziába szállították. A túlélők elmondása szerint a csónak 86 embert szállított. Félő, hogy mintegy 80 migráns halt meg" - írta Twitter-bejegyzésében Flavio Di Giacomo, hozzátéve, hogy az eltűntek száma valószínűleg 82.

Update on #shipwreck off Tunisian coasts. #Migrants sailed a few days ago from Zwara, Libya. The 4 survivors - all sub-Saharans - were rescued yesterday. One of them died after arrival.



Migrants who went missing are probably 82. https://t.co/1WrYmd31lH