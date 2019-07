Itt a bejelentés az orosz atomtengeralattjáró katasztrófájának okairól

Az akkumulátorházban kiütött tűz okozta a nukleáris meghajtású orosz mélytengeri tengeralattjáró balesetét három nappal ezelőtt - jelentették be csütörtökön Moszkvában. Az orosz illetékeseket az a vád érte, hogy igyekeznek elkendőzni a 14 tengerész halálával járó baleset részleteit.

A védelmi minisztérium közlése szerint

a jármű a tenger, illetve az óceánfenék kutatását végezte az orosz haditengerészeti flotta számára.

A baleset hétfőn történt, de csak kedden számoltak be róla hivatalosan, és csütörtökig, a szomszédos Norvégia élénk érdeklődése ellenére sem derült ki, hogy a járműnek nukleáris reaktora van - írta a Reuters brit hírügynökség.

Vlagyimir Putyin csütörtökön fogadta Szergej Sojgu védelmi minisztert a Kremlben, ahol a beszélgetés során a halálos áldozatokkal járó baleset részleteiről érdeklődve

az orosz elnök első alkalommal hozta hivatalosan nyilvánosságra, hogy atommeghajtású tengeralattjáróról van szó.

Az államfő Sojgutól azt a választ kapta, hogy a reaktor teljesen el van szigetelve, és a tengeralattjárón nem tartózkodik senki.

14 Sailors Die on Secretive Russian Nuclear Submarine - USNI Newshttps://t.co/WE49OvQE9i pic.twitter.com/4uC7oZ2Ebv — USNI News (@USNINews) 2019. július 2.

Minden szükséges intézkedést megtettek, hogy megvédjék a reaktort, amely teljes mértékben üzemképes - állította a miniszter a beszélgetésről kiadott dokumentum szerint. Sojgu hozzátette, hogy a lángok a jármű akkumulátorházában lobbantak fel.

Szuperprofik a fedélzeten

Mint arról korábbi tudósításunkban beszámoltunk, az orosz haditengerészeti elit egy része veszett oda a szupertitkos Losarik katasztrófájában. A nagyszámú tiszt elvesztését Vlagyimir Putyin orosz elnök is megerősítette, amikor részvétét nyilvánította a hozzátartozóknak és a barátoknak, és az elhunyt tengerészeket "szuperprofiknak" nevezte.

A fire broke out at the Russian nuclear submarine Losharik {AS-12}. 12 His crew were burned to death. Russia declared an emergency. While Russia announced that there was no nuclear leak, American satellites detected nuclear leak at the scene of the fire.#politico pic.twitter.com/zcLEdrp21t — Orhan Ergezer (@ErgezerO) 2019. július 2.

Az Oroszországban a média által is használt Telegram-alkalmazás Baza nevű csatornája arról is tudósított, hogy az egyik azonosított halott Gyenisz Dolonszkij, a tengeralattjáró kapitánya, a másik pedig a szintén kapitányi rangban lévő – és mélytengeri katonai kísérletekben tapasztalt – Nyikolaj Filin. Mindkét tiszt egy titkos szentpétervári haditengerészeti objektum állományába tartozott – állítja a Fontanka ellenzéki portál.

A két tiszt korábban már megkapta az Oroszország Hőse kitüntetést, tehát tapasztalt veterán volt.

A halottak között összesen hét kapitányi rangban lévő tiszt volt, akiket a "haditengerészet elitjéhez" tartozóknak nevezett a Novaja Gazeta ellenzéki lap.

Photo of crew members of Russian deepwater vessel who died in fire.

Vessel mentioned as As-31, it is the same(or near the same) as As-12 or project 10830 or project 10831 or project 210 or Losharik

https://t.co/FWZz6tibZy #Russia pic.twitter.com/MYWSGBEMp4 — Liveuamap (@Liveuamap) 2019. július 3.

Az RBC szerint az, hogy ilyen sok magas rangú tiszt volt a fedélzeten arra utal, hogy különböző egységek képviselői jelentek meg valamilyen kísérletre. A Losarikkal folytatott munkát ugyan egy az orosz haditengerészethez sorolt parancsnokság irányítja, de a portál szerint az egység "saját életet él". Feladataik közé tartozik a külföldi mélytengeri kábelek lehallgatása, a saját kábelek védelme és a mélyben talált haditechnikai eszközök felszínre hozatala.

Az RBC megjegyzi azt is, hogy a norvég partoknál épp kedden startolt a NATO tengeralattjáró-elhárító hadgyakorlata, a Dynamic Mangoose.

Russia have too many submarines . Lost 14 Men is very sad in the nuclear Submarine pr.210 Losharik .......RIP..

This Photo is OSCAR II 949A pic.twitter.com/8MO2bmWsRz — johnhand (@johnhand9) 2019. július 3.

Magáról a Losarikról keveset tudni. Az eszköz 6000 méter mélyre tud merülni és 30 csomóval, azaz 55 km/órás sebességgel tud haladni. A többi technikai adat titkos, így a tengeralattjáró feltételezett hossza 79 méter, szélessége 7 méter, vízkiszorítása pedig kétezer tonna lehet. A nevét egy szovjet időkből származó rajzfilm főhőséről kapta. A baleset után nem sokkal az orosz és külföldi híradások is az orosz haditengerészet tudományos-kutató mélytengeri eszközeként emlegették a tengeralattjárót.

Nyitókép: Pixabay