Pozsonyban folytatódott a lobbi az uniós csúcsvezetői posztért

Pozsony azt szeretné, ha Maroš Šefčovič személyében szlovák csúcsvezetője lenne az Európai Uniónak. Az Európai Bizottság energetikáért felelős alelnökének neve korábban a bizottság elnökjelöltjeként is felmerült, de az is elképzelhető, hogy Šefčovič végül az unió közös biztonsági és külpolitikai főképviselője lesz.

Az EU szocialista és néppárti képviselői azonban májusban elveszítették többségüket, így újabb partnerre lenne szükségük. A posztok tehát három frakció között oszlanak majd meg, de együttműködhetnének a liberálisokkal és a zöldekkel is.

Peter Pellegrini és Donald Tusk a jövő héten esedékes brüsszeli csúccsal kapcsolatban egyeztettek a kiberbiztonságról és az ötéves stratégiai programpontokról is.

Új összetételben július elején ülésezik az Európai Parlament.

Az Európai Uniónak először meg kell választania Jean-Claude Juncker utódját, ezt követően áll össze az Európai Bizottság. Ennek elnöki posztját a néppártiaknak kellene megkapniuk, hiszen a legtöbb mandátumhoz ők jutottak. A jelenlegi bizottság mandátuma október végén jár le. Decembertől új elnöke lesz az Európai Tanácsnak is.

A kulcsfontosságú uniós posztok elfoglalásakor figyelembe veszik a politikai erők megoszlását, a regionális képviseletet és a nők részarányát is.

In Bratislava with PM @PellegriniP_ on behalf of the Visegrad countries to discuss next week’s #EUCO and nominations. pic.twitter.com/cAe5nBDA9N