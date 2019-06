Egykönnyen nem lesz új elnöke az Európai Bizottságnak

Vegyesen tud felmerülni szakmai megfontolás, amely mögött persze mindig van egy politikai prioritás is, hogy az adott politikai gondolkodási közegben milyen megoldást tart egy éppen döntésképes többség helyes megközelítésnek, és miért helytelennek – fejtette ki Fóris György az elnökválasztással kapcsolatban, hozzátéve: emellett számít a politikai előélet, vagy egyéb morális megközelítések is súlyt tudnak alkotni.

Kérdésre válaszolva kifejtette: az Európai Bizottság elnökének személyéről már nyáron kellene dönteni, de a most ismert jelöltek közül egyik sem élvez automatikusan érvényesíthető többséget sem a tagországok, sem az Európai Parlamentnél, ezért az igazgató kétségesnek tartja, hogy elsőre sikerül majd megválasztani valakit.

Könnyen lehet, hogy körbe leszavazzák egymás jelöltjeit már a kormányfők (…), majd pedig, ha ők már megállapodtak valamiben, akkor a Parlamentnél bukik el egy jelölt és visszadobják az egészet a Tanácsnak"

– fogalmazott a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatója, aki szerint a folyamat elhúzódhat akár szeptemberre is, ami egy kicsit "katasztrófa-forgatókönyv" lenne. Ezt követően jöhetnek csak a biztosjelölti meghallgatások. Fóris György szerint a meghallgatások, amelyek amúgy is több hétig tartanak, biztosan átcsúsznak októberre is – elvben november 1-re le kellene zárulniuk, beleértve az esetleges portfólióátcsoportosításokkal együtt.

Így működik a csúcsjelölti rendszer



Ennek ellenére több párt állított csúcsjelöltet, ami több tagállam szerint "lopakodó szerződésmódosítással" ért fel, mert úgy vélték, hogy ezzel lényegében kiveszik a döntést az Európai Tanács kezéből, pedig a szerződés egyértelműen az állam- illetve kormányfőknek adja a jelöltállítás jogát.



Legutóbb a legtöbb voksot kapó Európai Néppárt csúcsjelöltje Jean-Claude Juncker volt, akit végül – brit és magyar ellenszavazattal – az Európai Tanács is hivatalos jelöltté választott az EP-választás után.

