Ahogy azt az Infostart is megírta, kiengedett orrfutómű nélkül szállt le egy repülőgép Mianmarban. A gépen összesen 89 ember utazott - senki sem sérült meg és a repülő sem szenvedett nagyobb sérüléseket. Ez volt a második légiközlekedési incidens egy hét alatt az egykori Burmában.

A Myanmar National Airlines Embraer 190 (XY-AGQ) has landed safely with its nose gear retracted at Mandalay airport, Myanmar. No injuries reported. https://t.co/6MgQAQmy0n pic.twitter.com/BzKJ4LhBD2