Varga Judit: bizonyíték van arra, hogy nem érdeklik a tények az uniót

Már az ötödik alkalommal volt napirenden a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás az Általános Ügyek Tanácsában. A keddi luxemburgi találkozón megállapodtak arról, hogy az EP-választások előtt már nem léptetik újabb szakaszba az eljárást - tájékoztatott a Miniszterelnökség EU-s kapcsolatokért felelős államtitkára, Varga Judit.

"Tanácsülésre nagy valószínűséggel már csak júniusban kerül sor kerülni, az pedig már egy új időszámítást jelent"

- mondta az InfoRádióban Varga Judit.

Az államtitkár szerint a bevándorláspárti uniós politikusok meg akarják büntetni a magyar kormányt. "Az Európai Unió bevándorláspárti többsége a politikai nyomásgyakorlás eszközeként használja a 7-es cikkely szerinti eljárást, arra próbálja rákényszeríteni az országot, hogy megváltoztassa a bevándorlással kapcsolatos politikáját.

Ahogy halad előre az idő, és az eljárás képtelen egy következő szakaszba lépni, ez is ékes bizonyíték arra, hogy csupán Magyarország megregulázását célozza a bevándorláspolitikánk miatt, és nem a tények vagy a korrektség érdekli a feleket"

- tette hozzá.

Az Európai Parlament közben továbbra is szorgalmazza, hogy egy képviselői testület mutassa be a magyar jogállamiságról szóló álláspontját a szakminiszterek formális tanácsülésén.

Varga Judit szerint az uniós képviselők nem tartják be saját jogszabályaikat. "Az alapvető szerződések nem engednek jogi lehetőséget az EP-nek arra, hogy részt vegyen az eljárás ezen szakaszában, de ők ezt nem hajlandók tudomásul venni, és az EP elnökét felhasználva próbálják nyomás alá helyezni az aktuális uniós elnökséget. Ezt tették az osztrák elnökség alatt, és most a román elnökség alatt is" - vélekedett Varga Judit.

Az államtitkár úgy fogalmazott: az európai parlamenti képviselők kampányrendezvényt akarnak csinálni az eljárásból, pedig a jogszabályok alapján erre nincs lehetőségük.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás