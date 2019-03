Az űrből is látszott a vegyiüzem-robbanás okozta tűzgolyó

Cao Lu-pao, Jencseng város polgármestere reggel sajtótájékoztatón közölte azt is, hogy a növényvédő szereket előállító üzemben történt baleset sérültjei közül harmincketten válságos, ötvennyolcan pedig súlyos állapotban vannak.

A városvezető szerint Csang Csin-jüe, a Tiencsiaji vegyiipari üzem területi igazgatója is megsérült a robbanásban, őt is kórházban ápolják.

Értesülések szerint 640 embert láttak el különböző fokú sérülésekkel a térség tizenhat kórházában.

A Tiencsiaji vegyi üzemben akkora erejű robbanás történt, hogy

A környékbeli lakóházak és egy iskola ablakai is betörtek, többtucatnyi autóban esett kár. Egy, az interneten közzétett felvételen látható, hogy a robbanást követően az üzem környékét fekete füst lepte el.

A tűz átterjedt a környező gyárakra. A sajtó úgy tudja, gyerekek is megsérültek egy környékbeli óvodában.

An explosion occurred at the Tianjiayi Chemical production facility in Yancheng China https://t.co/843EtR4gEu pic.twitter.com/mm4zO7Wyvt