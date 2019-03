Feledy Botond: radikális jobboldali tömörülés kerülhet az EP-be

Az ír–észak-ír határról szóló vita mellett a brexit-tárgyalásokon az elmúlt időszakban hangsúlyosabbá vált, hogy elhalasszák Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból – emlékeztetett az InfoRádió Aréna című műsorában Feledy Botond, hozzátéve: a Munkáspártnak akár érdeke lehet egy referendum előkészítése. A külpolitikai szakértő kiemelte: az uniós vezetők is érdekeltek a halasztásban.

„Nem akarja Európa ellehetetleníteni a brit polgárok és az ott élő európaiak életét”

– fogalmazott.

Feledy Botond kiemelte, hogy a kormányzó konzervatív pártnak és Theresa May miniszterelnöknek az a célja, hogy ne legyen megállapodás nélküli brexit. Mint mondta: noha ezzel minden jel szerint a brit parlament is egyetért, az uniónak is hozzá kell járulnia a kétoldalú megállapodáshoz. A külpolitikai szakértő szerint az Európai Unió vezetése is kész lehet egy technikai jellegű halasztásra.

„Az európai oldalnak is sokkal egyszerűbb megadni úgy egy hosszabbítást, hogyha ezt technikai jellegűnek deklarálnak”

– jegyezte meg. Feledy Botond hozzátette: a brit gazdasági élet szereplői már tudatosan készülnek az EU-ból való kilépés utáni időszakra.

Megjelenhet a radikális jobboldal az EP-ben

A 2014-es európai parlamenti választás után idén még nagyobb az esély arra, hogy elhúzódik az Európai Bizottság következő testületének felállítása – vélekedett a külpolitikai szakértő. Mint mondta: májusban kiderülnek a parlamenti erőviszonyok, majd a koalíciós tárgyalások eredményeként derül ki a vezetők személye, akik legkorábban ősszel tölthetik be a posztokat, de az is elképzelhető, hogy ez jövő tavaszig elhúzódik.

A külpolitikai szakértő szerint elképzelhető, hogy létrejön egy radikálisabb jobboldali tömörülés az EP-ben,

amellyel az Európai Néppárt is együttműködhet.

„Ez – azt hiszem, hogy – a weberi nyilatkozatok után most sokkal inkább egy – részben – magyar álomnak tekinthető” – fogalmazott. A pártcsalád bizottságielnök-jelöltje ugyanis korábban jelezte: baloldali irányba kíván majd koalíciót kötni.

Feledy Botond arról is beszélt, hogy milyen kérdések uralhatják a következő hónapokban az európai parlamenti választási kampányt. A belpolitikára jellemző témákon kívül hangsúlyt kap a klímaváltozás, a generációs problémák kérdése és – főleg a déli országok miatt – a munkanélküliség. Az elemző hozzátette: az Európai Bizotság a tagállamok támogatása hiánya miatt nem tudta hatékonyan kezelni a digitális gazdaságot.

