Dübörögtek a tankok Szentpéterváron

A város felszabadulásának 75. évfordulóján több mint 2500 katona vonult fel modern és történelmi egyenruhákban, harckocsik és rakétaelhárító rendszerek kíséretében vasárnap.

A német hadsereg 1941 és 1944 között összesen 872 napig tartotta blokád alatt Leningrádot. Ez volt a történelem egyik leghosszabb és legtöbb áldozattal járó ostroma. Az éhínség, a betegségek és az ellenséges tűz becslések szerint legalább egymillió emberéletet követelt. 1944. január 27-én a szovjet hadsereg végül felszabadította a várost a megszállóktól.

A vasárnapi szentpétervári parádét nézők százai követték a hóesés és a mínusz 11 fok ellenére. Vlagyimir Putyin orosz elnök is ellátogatott szülővárosába - amelynek ostroma során bátyja egyéves korában meghalt -, bár a parádén nem vett részt. Putyin megkoszorúzott egy emlékművet a piszkarjovói temetőben, ahol a leningrádi ostrom több százezer áldozata nyugszik.

Dmitrij Medvegyev a Twitteren emlékezett meg a blokád áldozatairól. "Hőstetteitek a szívünkben élnek örökké" - írta az orosz kormányfő.

