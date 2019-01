Az Európai Bizottság (EB) a második szakaszba léptette a tavaly júliusban elindított kötelezettségszegési eljárást. A kifogásolt jogszabályt Magyarországon Stop Soros-törvénycsomagnak nevezik, az uniós testület viszont menekültügyi kérdésként kezeli – mondta a Bruxinfo főszerkesztője, Gyévai Zoltán. Mint mondta: a testület szerint a magyar törvény az európai uniós menekültügyi szabályokba ütközik, melyek kimondják, hogy mindenkinek joga van menedékjog kérvényezéséhez, így az ebben segédkező szervezetek nem követhetnek el ezen tevékenységükkel bűncselekményt.

A bizottság úgy látja, szabadságjogokat is korlátoz a magyar szabályozás azzal, hogy azok ellen, akiket eljárás alá vonnak, azok nem közelíthetik meg a határ körzetében lévő tranzitzónákat. Ráadásul az EB szerint a jogszabály indoka sem fér össze az uniós normákkal.

A magyar kormánynak két hónapja van, hogy válaszoljon a bizottság véleményére, ha ezt nem teszi meg, akkor a testület kerestet indít az Európai Unió Bíróságánál.

Az ügy sokáig elhúzódhat – hangsúlyozta a szakértő, hiszen számos magyar ügy e bíróság előtt landolt korábban.

Amennyiben a kormány válaszol, feltehetően elutasítja a bizottság megállapításait, az uniós testület tehát ebben az esetben be fogja jelenteni, hogy a bírósághoz fordul. Lehetséges azonban, hogy a bejelentés és a kereset beadása között is hónapok telnek el, az egész procedúra pedig akár kétéves is lehet – tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió péntek reggeli adásában reagált az Európai Bizottság lépésére. A kormányfő szerint az európai baloldal egyik csúcsjelöltje, Frans Timmermans Soros György embere.

„Nyilvánvaló, hogy Soros György el akarja foglalni – most már nyíltan – az európai intézményeket”

– fogalmazott.

A Bruxinfo főszerkesztője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az eljárást jogi alapon indították és léptették a második szakaszba, és várhatóan jogi alapú döntést is hoznak majd.

Nyitókép: MTI/EPA/Francois Walschaerts