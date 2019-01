Hatodik hete tüntetnek a szerb elnök ellen Belgrádban

A B92 belgrádi rádió helyszíni tudósítása szerint a tüntetők sípokat fújtak, plakátjaikon felkelésre szólítottak fel, az hirdették, hogy "ötmillióan vannak", és nem "a jelenlegi és a korábbi tolvajok", hanem a nép oldalán állnak.

A Belgrádi Egyetem bölcsészkara előtti téren egybegyűltek előtt felszólalva a tüntetés szervezői azt is követelték, hogy a hatóságok derítsenek fényt arra, kik gyilkolták meg Oliver Ivanovic koszovói szerb politikust, Vucic egyik legádázabb bírálóját. Felszólították a polgárokat, hogy vegyenek részt szerdán a merénylet egyéves évfordulóján rendezendő tüntetésen. A tiltakozók előtt felszólalt Rada Trajkovic, az Európai Mozgalom Koszovóért nevű nem kormányzati szervezet vezetője. Azt hangoztatta, hogy az Ivanovic-gyilkosságnak azt kellett volna megmutatnia, hogy a szerbek és albánok együttélése Koszovóban lehetetlen, de az ellenkezője történt. Mint mondta: ezt demonstrálták azok az albánok is, akik elkísérték Ivanovicot az utolsó útjára. Trajkovic leszögezte, hogy amíg Vucic hatalmon van, Szerbiában nem fog javulni a helyzet.

Despite the cold weather, thousands of demonstrators are marching in #Belgrade for a sixth anti-government #protest since December pic.twitter.com/QRQzq42Dll